Lors de sa réunion ordinaire du 26 novembre, le comité exécutif du CNJ a procédé à la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de certains de ses membres. A cet effet, cette réunion a permis de confier le secrétariat général de cette organisation principale de la Jeunesse du Mali, au camarade Boubacar Yalkouye, journaliste, président du Mouvement pour la Protection des Journalistes contre les Violences au Mali(MPV-Mali), secrétaire général sortant de l’ASSEP (Association des Editeurs de la Presse Privée) et responsable de l’UNAJEP (Union Nationale des Jeunes Editeurs de Presse).

Cette élection de Boubacar Yalkouye au poste de Secrétaire Général du CNJ est une consécration pour la nouvelle génération des patrons de presse au Mali. Directeur de publication du quotidien ‘’le Pays’’ et fondateur du groupe média ‘’les éditions Faso’’, Boubacar Yalkouye se caractérise par son abnégation au travail et sa détermination à toujours produire des résultats. En parallèle, il reste un jeune qui se distingue par son engagement et son sérieux dans les organisations de la société civile, de presse et de jeunesse. Toute chose qui forge son leadership de grand meneur d’hommes. Méthodique et rompu à la tâche, le jeune Yalkouye, partout où il est passé a laissé ses traces en matière de rigueur dans le travail.

Tous les observateurs s’accordent sur le fait que son arrivée au poste de Secrétaire général du CNJ va permettre de donner un nouveau visage à cette faitière principale de la jeunesse malienne. Qui bénéficiera, à coup sûr de l’apport des médias de la place. Un gage important pour son Président et le chef du département de la Jeunesse de redorer leur blason, jusqu’en mars 2024, date autoproclamée du prochain congrès du CNJ, coïncidant avec la fin de la Transition.

Bon vent à Boubacar Yalkouye !

Abel Sangaré

