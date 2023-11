Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu vendredi dernier (27 octobre 2023), une délégation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) conduite par Mme Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale Administrative adjointe et directrice du Bureau régional pour l’Afrique du PNUD , et M. Abdoulaye Mar Dieye, Secrétaire général adjoint de l’ONU et coordinateur spécial des Nations unies pour le développement au Sahel.

«Nous sommes là pour accompagner le Mali…Vous pouvez compter sur nous» ! C’est ainsi qu’on peut résumer la déclaration faite par M. Abdoulaye Mar Dieye (Secrétaire général adjoint de l’ONU et coordonnateur spécial des Nations unies pour le développement au Sahel) à l’issue de l’audience accordée vendredi dernier (27 octobre 2023) à une délégation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Conduite par Mme Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale Administrative adjointe et directrice du Bureau régional pour l’Afrique du PNUD, Cette mission conjointe s’inscrit dans le cadre d’une tournée dans les pays du Sahel pour discuter avec les autorités du repositionnement de l’agenda du développement des programmes en cours ou à initier.

Pour les hôtes du PM, «le Mali est devenu un laboratoire de reconquête de notre dignité et de la réinvention de la solidarité africaine». Un message auquel Dr Choguel Kokalla Maïga s’est dit très sensible surtout venant d’un représentant des Nations unies. Le Premier ministre a entretenu ses hôtes sur le changement de paradigme opéré par le Mali. Il leur a rappelé trois principes gouvernent aujourd’hui la coopération avec le Mali à savoir, à savoir le respect de sa souveraineté, le respect de ses choix stratégiques et de partenaires, enfin, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Le chef du gouvernement, pour qui le destin de l’Afrique se joue aujourd’hui au Mali, a par la suite développé le processus qui a abouti au changement de régime dans notre pays.

«De la colonisation à l’expansion du terrorisme en passant par le prétexte de la démocratisation et les politiques impérialistes à géométrie et à géographie variables, le Premier ministre a administré une véritable leçon d’histoire à ses visiteurs qui l’ont assimilé à un cours magistral», a souligné la cellule de communication de la Primature dans son compte rendu de l’audience. «Inventez l’histoire», a martelé le PM en assurant ses hôtes que le Mali poursuivra son processus de reconquête de sa souveraineté partout où s’était installée la MINUSMA, y compris Kidal.

Naby

Commentaires via Facebook :