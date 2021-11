Création de centre de perfectionnement préfectoral : Le ministère de l’Administration territoriale innove !

L’Ordonnance N°2021-014/PT-RM du 01 OCT Portant création des centres de perfectionnement préfectoral fixe également la composition du Conseil pédagogique, culturel et scientifique, ses attributions, le mode de désignation de ses membres, ainsi que la tutelle.

Aussi , il est créé dans les Régions de Gao, Nioro et San des établissements publics à caractère scientifique, technologique et culturel dénommés : Centre de Perfectionnement Préfectoral de Gao, en abrégé (CPPG) ; Centre Perfectionnement Préfectoral de Nioro, en abrégé (CPPN) ; Centre Perfectionnement Préfectoral San, en abrégé (CPPS) », selon l’article 1er de l’Ordonnance N°2021-014/PT-RM du 01 OCT Portant création des centres de perfectionnement préfectoral.

Ces centres sont dotés d’organes d’administration et de gestion, qui sont : le Conseil d’Administration ; la Direction; le Conseil Pédagogique, Culturel et Scientifique, la tutelle des Centres de Perfectionnement Préfectoral de Gao, Nioro et San, est assurée par le ministre chargé de l’Administration du Territoire. Ils reçoivent en dotation les biens meubles et immeubles qui leur sont affectés par l’Etat.

Le s’agissant des ressources : « Les ressources des Centres sont constituées par : les revenus des prestations de service ; les produits d’aliénation des biens meubles et immeubles ; les revenus du patrimoine ; les subventions de l’Etat ; les emprunts, les dons et legs ; autres ressources », selon l’Ordonnance de création.

Les Centres de Perfectionnement Préfectoral de Gao, Nioro et San ont pour missions d’assurer une formation continue aux représentants de l’Etat et aux cadres du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de réaliser des programmes d’études. A ce titre, ils sont chargés de contribuer à l’inventaire et à la diffusion des us et coutumes des différents terroirs des circonscriptions administratives ; d’assurer l’immersion et la formation continue des représentants de l’Etat, les fonctionnaires et agents contractuels appelés à servir dans les Régions ; de contribuer à la connaissance des aires culturelles des circonscriptions administratives par la réalisation d’études monographiques. Ils ont également pour tâches d’offrir une formation à la gestion de crise comportant notamment des mises en situation et des exercices, à cette fin, ils coopèrent avec l’ensemble des entités de l’Etat, aussi bien au niveau central qu’à l’échelle territoriale, apportant leur concours à la gestion de crise et diffuse les meilleures pratiques de réponse aux risques et aux crises, entre plusieurs autres. En outre, les Centres Perfectionnements Préfectoral de Gao, Nioro et San devront participer aux études et recherches sur les reformes et modernisation de l’Administration ; renforcer les capacités des représentants de l’Etat dans les domaines de l’exercice de la tutelle et de la gouvernance ; participer aux études et recherches en matière de développement local.

En ce qui concerne la dotation et des ressources, les centres reçoivent en dotation les biens meubles et immeubles qui leur sont affectés par l'Etat.

