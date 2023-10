Dépenses ostentatoires lors des cérémonies sociales : Le gouvernement va-t-il sévir contre le «farotage» ?

Dans le cadre de la sensibilisation contre le phénomène du «farotage» (dépenses ostentatoires) lors de nos cérémonies sociales, une délégation de femmes leaders a été reçue en audience le 2 octobre 2023 par le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes.

Pour ces femmes, engagées pour la moralisation de nos vies privées et publiques, il était important de venir plaider auprès du ministre des Coutumes afin de solliciter son soutien, avis et conseils face à la dilapidation d’argent, les différentes exhibitions publiques d’argent auxquelles certaines personnes s’adonnent, y compris des personnalités publiques et leaders religieux… qui devraient servir d’exemple.

Pour elles, il est grand temps que nous retournions à nos valeurs ancestrales d’humilité, de «sutra», de partage et de compassion, particulièrement au moment où notre pays traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire avec des milliers de personnes déplacées et les morts quotidiens. «Si argent il y a à donner, cela devrait être plutôt être dirigé vers les plus démunies, les populations martyrisées, les centaines d’orphelins de cette crise»,​ a souligné Mme Diabaté Fatoumata Dioumbana, femme politique et animatrice sociale. Quant au Ministre, Dr Mahamadou Koné, il a salué l’initiative et a assuré de tout son engagement à accompagner les femmes dans cette lutte qui ne saurait porter des fruits sans punition. Docteur spécialisé en Droit privé et pénal ainsi qu’en Charia, le ministre Koné a souligné l’importance des sanctions pour les transgresseurs et la mise en place de mesures coercitives. «Nos libertés sont certes importantes, mais elles devraient servir à construire, élever nos sociétés plutôt que de nous amener vers la dérive», a plaidé Dr Koné.

L’audience a pris fin avec l’engagement formel du ministre de se concerter avec ses homologues de la Refondation de l’Etat ; de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille ; de la Justice et de la Sécurité intérieure afin de pourvoir adopter des mesures dissuasives le plus tôt tout en continuant avec des campagnes de sensibilisation sur le phénomène du farotage et l’excès dans les dépenses lors de nos différentes célébrations.

En tous les cas, quand on a vu le gouvernement sévir contre la chicha, il y a des raisons de croire que le gaspillage peut être dans sa ligne de mire.

Aïssata Bâ

