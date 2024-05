La confrérie islamique du célèbre prêcheur, Cherif Ousmane Madani Haïdara, a encore gratifié son leader d’un précieux cadeau. L’information a été relayée, la semaine dernière, par tous les canaux médiatiques qui parlent de 150 hectares d’une valeur de 500 millions francs CFA que l’association Ançardine lui a gracieusement octroyés à son 69e anniversaire. L’histoire remet au goût du jour une vielle promesse faite par les hautes autorités du Mali dans les mêmes proportions, en l’occurrence les 150 hectares annoncés par IBK et Me Bathily à l’occasion du Maouloud 2018. Quelle différence y aurait-il en définitive entre l’offre du défunt président et celle de l’association Ançardine ? Il n’est pas exclu que le cadeau d’anniversaire désigne la même chose que l’ancienne promesse de l‘État. Nos sources indiquent, en effet, que la convoitise de Cherif Madani Haïdara a seulement porté sur un domaine qu’il occupe déjà dans la Commune de Safo. Sauf que l’attribution dudit domaine, explique notre source, ne signifie pas exemption de tous les frais liés à la procédure foncière. Toutes choses que le leader des Ançars espérait pourtant et qu’il a peut-être fait supporter par ses adeptes à hauteur de 500 millions francs CFA. Quoique la somme soit dérisoire par rapport à la valeur du titre, c’est à son association qu’il se sent reconnaissant et non à l’Etat malien. Or c’est bien l’Etat qui a octroyé même s’il est revenu aux siens de prendre en charge les frais.

La Rédaction

