Accueillis tôt le matin par Madame la ministre de la Santé et du Développement Social Diéminatou SANGARE avec joie et satisfaction à l’aéroport International Président Modibo KEITA. Les nonuplés et leurs parents rentrent à la maison en parfaite santé.

A l’aéroport on pouvait voir sur le visage de cette bonne mère une joie immense et un grand espoir.

Nommée à la tête d’un département extrêmement sensible, Diéminatou Sangaré a hérité d’une gestion difficile des affaires sanitaires et du Développement Social. Mais, forte de ses expériences et de son engagement patriotique sans faille, elle se bat avec une équipe pluridisciplinaire pour accomplir la lourde et exaltante mission à lui confiée par le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta et le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga.

Le seul objectif tracé par Madame Diéminatou SANGARE, est que tous les maliens riches ou pauvres parviennent à se soigner ici au Mali d’où le slogan « Zéro Evacuation »

A travers des réalisations irréfutables et des témoignages qui font chaud au cœur, on peut sans se tromper et sans populisme affirmer que Diéminatou Sangaré est une véritable amazone au sein du Gouvernement du Mali.

Oumar DIOP

Commentaires via Facebook :