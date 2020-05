Djimé Kanté à propos du rapt du Chef de file de l’opposition malienne : « Soumaïla Cissé n’est toujours pas libéré et la faute incombe à Tiébilé »

L’enfant terrible du Sahel, M. Tiébilé Dramé, qu’on l’aime ou pas a des qualités qui font que personne n’aimerait l’avoir sur son dos. Et nul n’a besoin d’être dans le secret des dieux pour affirmer que le président ‘IBK a tout fait pour l’avoir avec lui juste pour ne plus l’avoir dans ses bottes. De “Petit Monsieur” (tellement il énervait Ibrim) il est devenu le sauveur d’un système bancal. Lisez les observations de l’activiste Djimé Kanté, malien inquiet.

Parmi les hommes politiques maliens, Tiébilé Dramé, aujourd’hui ministre en charge de la diplomatie malienne, fait parti de ceux pour qui j’ai beaucoup d’estimes et Dieu sait, que je n’en ai pour très peu. Je l’ai aimé encore un peu plus lors de nos luttes contre la révision constitutionnelle et surtout le jour où il sauva le Pays par un discours apaisant dans la cour de la CSTM alors qu’un ultimatum lancé au Président de la République venait d’expirer et que tous les ingrédients étaient réunis pour la chute du régime IBK. Tout le monde retenait son souffle ce jour. Tiébilé à eut les mots qu’il fallait pour désamorcer cette bombe et jamais je n’oublierai ce jour. Tiébilé aime le Mali.

J’ai très souvent eu l’honneur et le privilège de discuter avec l’homme. J’ai pu lui dire en face que son entrée au Gouvernement m’a déçu (c’était chez moi à Moribabougou) car il était tout un symbole. Donc dégonfler vos biceps et ne venez pas lui manquer de respect sur ma page facebook (je supprimerai les commentaires injurieux)

Quelque soit ce que nos autorités ont fait ou sont en train de faire aujourd’hui pour nous ramener Soumaïla Cissé (la 2ème personnalité politique d’un si grand Pays) c’est insuffisant car dans leur Rang, il ya Tiébilé Dramé. Boubacar Koumaré, “son avocat” viendra sans doute dans les commentaires me dire qu’il fait ce qu’il peut et que Bientôt Soumi sera là. Qu’il garde ses salives. Je connais Tiébilé et je sais de quoi il est réellement capable. L’homme peut faire trembler toute la république et aujourd’hui il a la confiance d’IBK. Ceux qui détiennent Soumi, n’ont pas de parole et à tout moment la situation peut dégénérer.

Je parle en fonction des informations qui nous parviennent donc souffrez que je me trompe. Soumaïla est-il encore en vie ? Qui le détient ? Où ? Dans quelles conditions ? Pour combien de temps encore ? Demande-t-on la tête d’IBK ou la mer à boire pour sa libération ?

Si Tiébilé était toujours opposant, il allait tellement secouer Sébénikoro que l’effort actuellement en cours serait triplé pour libérer le mari de Astan permettre à Awa Sylla de s’occuper un peu de son époux qu’il a délaissé depuis le kidnapping du chef de file de l’opposition.

« Allah kama ramenez nous Soumaïla », “do kèraa ten dè”.

PS: Si je voulais, je pouvais dire que la faute incombe au Ministre Thierno Hass Diallo.

