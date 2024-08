Double certification ISO-9001-SMQ : SAER-Group désormais un acteur africain de premier plan !

Le vendredi 9 août 2024, SAER-Group a entamé une phase importante de sa croissance en recevant la double Certification ISO-9001-SMQ lors d’une cérémonie qui a eu pour cadre l’Hôtel Radisson de Bamako. Avec cette double certification, SAER-GROUP fondé par Amadou dit Diadié Sankaré, qui a fini de s’imposer au Mali par ses compétences multisectorielles, reçoit une marque forte de reconnaissance du marché international.

A l’occasion de cette cérémonie de remise des certifications, le Directeur Général de SAER-Group, Amadou Ly Bocoum, a exposé sa vision pour l’avenir de l’entreprise, pour mettre en exergue l’importance de cette certification dans le développement stratégique du groupe. Au passage, il a rendu hommage à tous les employés dont les efforts collectifs ont permis une véritable culture d’entreprise ayant facilité l’atteinte des objectifs de développement du groupe.

Le Directeur Général a rappelé qu’en adoptant des standards élevés, SAER-Group s’engage dans à être un modèle à suivre dans le secteur. Il a ensuite mis en avant, dans son discours, les perspectives d’expansion qui s’offrent à l’entreprise grâce à cette certification. Le Directeur Général, Amadou Ly Bocoum, a laissé entendre que le groupe est sur la bonne voie pour s’affirmer sur de nouveaux marchés, essentiellement sur les marchés africains et autres.

Emboitant le pas au Directeur Général, le Vice-Président de SAER-Group, Mamadou Sankaré, précisera que la remise des certifications est une étape décisive dans la stratégie globale de SAER-Group. Dans cette foulée, il a évoqué les implications de cette certification au niveau opérationnel et stratégique non sans rappeler que pour atteindre le niveau d’excellence reconnu par les certifications, il a fallu l’engagement continu de chaque employé pour la réussite future.

Le Vice-Président a rappelé que la certification ISO 9001 SMQ a un impact direct sur tous les employés de SAER-Group et récompense le travail acharné qu’ils ont abattu pendant de longues années. En plus, la certification motive chacun à poursuivre des pratiques optimales pour répondre aux attentes des clients, a-t-il précisé. Les certifications ISO 9001 SMQ, précisons-le, sont aussi un défi pour SAER-Group obligé, désormais, au niveau de son management et des procédures internes, de s’aligner sur les normes reconnues mondialement. C’est en se conformant à ses pratiques normées que le groupe peut renforcer sa position sur le marché et améliorer sa crédibilité auprès des clients et partenaires. Ces certifications sonnent donc comme une consécration officielle qui sanctionne positivement la rigueur et la vision irréprochables de SAER-Group aussi bien au Mali que sur le continent africain.

«SAER GROUP se positionne comme un acteur majeur du développement économique en Afrique à travers ses diverses sociétés. Avec une multitude de services, le groupe répond à des besoins variés, allant de la sécurité aux solutions technologiques innovantes» a déclaré, le Président Directeur Général, Amadou dit Diadié Sankaré.

Rappelons que SAER-Group est présent dans différents secteurs clés de l’économie malienne, a étendu ses interventions dans divers pays africains, notamment dans les domaines d’activités. En effet, SAER Group a fait preuve d’une remarquable diversification dans tous les pays de la sous-région, en Gestion des Ressources Humaines avec SAER-Emploi, en Services miniers offerts par sa filiale IMS, en Intermédiation bancaire avec Mali-Créances, en matière Sécurité et Protection à travers SAER-Protect et Sécuri-Nord.

De toute façon, avec ces certifications qu’il vient de recevoir, SAER-Group pourra atteindre une autonomie totale, un objectif stratégique qui témoigne de sa détermination à fournir des services de haute qualité en Afrique et ailleurs, notamment jusqu’au Canada.

El Hadj A.B. HAIDARA

