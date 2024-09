Dr. Lalla Mint Mohamed, directrice du CMS lors de la journée d’activité sportive en milieu jeune de l’AES : “Cette Journée scientifique est surtout un carrefour de savoirs et d’échanges”

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, à travers le Centre de médecine du sport “Lassana Traoré” dit Ambiance et en collaboration avec le Haut conseil national de lutte contre le VIH/Sida (HCNLS), a organisé le samedi 21 septembre dernier, au CICB, une journée d’échange et de sensibilisation sur le thème “Activité sportive et système immunitaire en milieu jeune de l’Alliance des Etats du Sahel”.

La cérémonie d’ouverture était présidée par Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, en présence d’Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Dr. Lalla Mint Mohamed, directrice générale du Centre de médecine du sport, Dr. Issaka Moumouni Koné, secrétaire exécutif du Haut conseil national de lutte contre le VIH/Sida, ainsi les ambassadeurs du Burkina Faso et du Niger.

Le chef du gouvernement a indiqué que cette initiative du Centre de médecine du sport du Mali est salutaire. “Cette journée scientifique permet de donner des recettes pour renforcer la santé de la jeunesse de l’AES. En plus de cela, elle permet de préparer cette jeunesse à servir vaillamment dans tous les domaines de l’Etat. Je profite également de cette occasion pour inviter la jeunesse de l’AES à s’approprier de cette confédération parce que les dirigeants se succèdent, mais les pays demeurent et c’est à la jeunesse de relever les défis de la souveraineté de nos pays”, a-t-il précisé.

La directrice générale du Centre de médecine du sport, Dr. Lalla Mint Mohamed, a expliqué que cette journée scientifique est dédiée au sport et à son impact sur le système immunitaire des jeunes au sein de l’AES. “Aujourd’hui, nous avons réuni une pléiade d’experts, de professionnels de la santé, ainsi que des passionnés de sport pour débattre d’un thème fondamental : le lien indissociable entre l’activité physique et le système immunitaire. Il est évident que le développement durable de notre espace Sahel repose sur une jeunesse à la fois physiquement apte et moralement résiliente. Nous ne sommes pas réunis uniquement pour magnifier les vertus du sport ; nous sommes ici pour prendre pleinement conscience de l’importance d’un mode de vie saine et active. Le sport se présente comme un véritable vecteur de bien-être, tant sur le plan physique que mental. En ces temps où la santé de nos jeunes est mise à rude épreuve, il est impératif d’encourager chacun d’eux à intégrer l’activité physique dans leur quotidien”, a-t-elle précisé.

Elle a ajouté que cette rencontre sera l’occasion, les responsables des centres médicaux du sport du Niger du Burkina Faso et du Mali, de renforcer la collaboration et de partage d’expériences entre nos établissements. “Cette journée scientifique n’est pas simplement une occasion de s’informer, elle se veut surtout un carrefour de savoirs et d’échanges. C’est pourquoi, au programme de cette journée, nous avons réuni un panel d’experts de haut niveau. Ils partageront avec vous des connaissances précieuses sur l’impact du sport sur notre santé, l’importance d’un mode de vie active, et les bénéfices inestimables que chacun d’entre nous peut tirer de l’exercice physique. Je vous exhorte à participer activement à ces discussions et à poser toutes les questions qui vous préoccupent. Votre curiosité est le moteur de votre apprentissage”, a-t-elle laissé entendre.

Le secrétaire exécutif du HCNLS a mentionné que le sport joue un rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire et contribue également à une meilleure défense contre les infections opportunistes. “Les activités physiques peuvent renforcer l’immunité à travers la stimulation des cellules immunitaires, la réduction de l’inflammation, l’amélioration de la qualité du sommeil et ka réduction du stress. Les personnes qui pratiquent une activité physique sont moins susceptibles de développer des maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers, qui affaiblissent le système immunitaire. Durant cette journée, nous allons d’offrir un dépistage gratuit qui permettra à nos jeunes de mieux comprendre leur état de santé et d’adopter des comportements préventifs éclairés. La santé est une priorité, et cette initiative s’inscrit dans notre volonté d’encourager chacune et chacun à prendre soin de soi”, a-t-il insisté. Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :