Les défenseurs des droits humains annoncent à Bamako (Mali) un forum national du 08 au 10 décembre 2022 sur la situation des enfants victimes de l’instabilité. En prélude à l’évènement, les organisateurs : l’Observatoire international pour la démocratie et la gestion des crises et de conflits(OIDC) en partenariat avec la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH-Mali), la Fondation Friedrich Naumann , la COMADE, ont organisé ce vendredi 30 septembre à l’hôtel de l’ Amitié une conférence pour lancer officiellement ladite activité.

La première édition du forum national des droits humains ( FNDH) est prévue se tenir à Bamako du 08 au 10 décembre 2022 sur la thématique de « la prise en charge des enfants victimes de l’instabilité ». Le lancement officiel dudit forum qui s’est tenu ce jour à l’hôtel de l’Amitié, a réuni le président de la CNDH, Aguibou Bouaré, le président de la COMADE, Antoine Akplogan, et le représentant de l’ ODEC, Mamadou Lamine Cissé non moins représentant de la Fondation Friedrich Naumann, le représentant de l’ UE et d’autres partenaires associés au forum . A travers ce lancement, les organisateurs comptent sur la participation de l’ensemble des acteurs concernés à l’organisation du FNDH qui sera consacré aux enfants victimes d’instabilité. Comme rappelé par le représentant de ODEC, une récente étude de l’organisation de l’Union Africaine souligne la grande vulnérabilité et l’instabilité des enfants confrontés aux conflits, aussi pour ces défenseurs de droits humains, cette problématique est une urgence humanitaire complexe et il est plus qu’important d’ y apporter l’appui nécessaire notamment appuyer les enfants la couche la plus vulnérable tributaires des conflits. Et cet appui , ils comptent le manifester par des actions concertées et intégrées d’où la pertinence dudit forum. Qui, en effet, vise à créer une plateforme commune pour les experts des droits humains afin qu’ils puissent ensemble partager leurs expériences et réfléchir en communion pour la prise en charge des enfants victimes de l’instabilité sociopolitique. D’autre part, la tenue du FNDH vise à sensibiliser l’Etat, les partenaires et toutes les parties prenantes pour plus d’engagement et d’action pour la prise en charge de ces enfants . De plus, le forum compte participer à l’amélioration et au renforcement du système malien de protection des droits de l’enfant particulièrement celui des enfants en situation d’instabilité. Toute chose que le président de la CNDH a tenu à saluer avant de revenir sur la pertinence des objectifs du forum qui à son sens concourt à la protection et promotion des droits des enfants. M. Bouaré a également salué l’ensemble des parties prenantes et souligné le rôle déterminant de tout un chacun dans un contexte fragilisé par des crises multiformes et dimensionnelles. Et pour terminer par une citation interpellant les consciences « La vie n’a de sens que si l’avenir des enfants est garanti . Il ne saurait être garanti sans accorder une attention particulière à leur situation, à leurs droits et ce en toute circonstance »

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

