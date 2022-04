Dans un communiqué rendu public, le 23 avril 2022, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), présidée par Aguibou Bouaré, a exprimé son extrême préoccupation face aux allégations relatives à la découverte, le 20 avril courant, d’un charnier à Gossi, et d’autres allégations de violations et abus des droits humains singulièrement dans les régions nord et centre du Mali. Après avoir condamné avec fermeté les violations et abus des droits de l’Homme allégués, l’organisation de défense et de protection des droits de l’Homme a salué l’annonce d’ouverture d’enquêtes par le gouvernement malien.

Se fondant sur les instruments juridiques comme la Constitution du 25 février 1992, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, la CNDH condamne avec fermeté les violations et abus des droits de l’Homme allégués ; salue l’annonce d’ouverture d’enquêtes par le gouvernement ; se réjouit de la réaffirmation, dans le communiqué n°033 du Chef d’Etat-Major Général des Armées du 22 avril courant, de l’engagement des Forces de défense et de Sécurité de mener la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, et les y encourage ; rappelle l’obligation pour l’Etat de respecter et faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection de ses biens. La CNDH indique dans son communiqué que la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.

Il faut rappeler que l’État-major Général des Armées a informé l’opinion nationale et internationale, à travers un communiqué le 22 avril 2022, que des dépouilles en état de putréfaction avancée ont été découvertes dans un charnier, non loin du camp anciennement occupé par la force Barkhane à Gossi. « En effet, à la suite de la cérémonie officielle de rétrocession au Mali de cette emprise par la force Barkhane, tenue le mardi 19 avril 2022, un détachement FAMa a vite été déployé avant l’arrivée d’une unité en renfort le mercredi 20 avril 2022. Dès la nuit, cette force a immédiatement essuyé des tirs indirects sur l’emprise. Une patrouille a ainsi été dépêchée pour reconnaître l’environnement immédiat du camp. C’est au cours de cette sortie que ladite patrouille a découvert ce charnier. Prenant très au sérieux cette découverte et malgré la phase d’installation en cours dans le camp, l’Etat-major Général des Armées a saisi le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants pour l’ouverture d’une enquête en vue d’établir toute la lumière sur ledit charnier. D’ores et déjà, ce vendredi 22 avril 2022, une mission, avec à sa tète le commandant du secteur n°1 accompagné du conseiller juridique, du commandant de régiment et de la prévôté, a été conduite dans la localité pour confirmer les faits », révèle le communiqué de l’État-major Général des Armées.

Aguibou Sogodogo

