Droits de l’Homme : La CNDH fait des dons à 4 prisons pour l’amélioration des conditions de détention

Le Président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Aguibou Bouaré, a procédé, le mercredi 1er novembre 2023, à la Maison centrale d’arrêt de Bamako (MCA) au lancement les activités d’amélioration des conditions de détention dans certains établissements pénitentiaires que sont la MCA de Bamako, les Maisons d’Arrêt de Bla, de Barouéli et de Fana. Ces activités consistent à faire des dons à ces établissements pénitentiaires. Les dons sont composés d’un appui à la réhabilitation du parloir de la MCA, d’un moulin pour l’établissement pénitentiaire de Bla et des projecteurs solaires aux établissements pénitentiaires de Barouéli et de Fana.

Outre le président de la CNDH, plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de lancement des activités de donation dans certains établissements pénitentiaires dont le représentant du ministre de la justice et des droits de l’Homme, Abdoulaye Idrissa Maïga, du régisseur de la MCA de Bamako, Adama Guindo, du Représentant National de l’IDDH (l’Institut Danois des Droits l’Homme), Famoroguè Camara et bien d’autres.

Dans son allocution, le président de la CNDH, Aguibou Bouaré a fait savoir que malgré les efforts des autorités, en ces lieux d’établissements pénitentiaires subsistent des difficultés diverses et variées, notamment celles liées à l’exercice du droit à la santé, à l’alimentation, à l’éclairage, au droit de visite extérieure, aux conditions d’accueil des visiteurs, au parloir. Rénover ces espaces, dit-il, pourrait contribuer grandement au respect dudit droit. «C’est fort de toutes ces constations, que l’Institution Nationale des Droits de l’Homme également Mécanisme National de Prévention de la torture (MNP), a entamé un long plaidoyer auprès de ces partenaires en vue d’humaniser les lieux privatifs de liberté à travers l’amélioration des conditions de détention et celles des agents pénitentiaires dans certaines Maisons d’Arrêt. Faut-il le rappeler, la loi de création de la CNDH la charge de promouvoir le partenariat avec les institutions de la République, les institutions sœurs à travers le monde, les organes des traités de l’ONU (Organisation des Nations Unies), les OSC (Organisations de la société civile) etc.

Sans surprise, nous avons eu un retour favorable de notre partenaire stratégique et historique, l’IDDH pour un accompagnement à hauteur de souhait », a déclaré Aguibou Bouaré. Selon lui, les établissements bénéficiaires des dons sont la Maison Centrale d’Arrêt (MCA) de Bamako, les Maisons d’Arrêt de Bla, de Barouéli et de Fana. Ces dons, ajoute-t-il, sont composés d’un appui à la réhabilitation du parloir de la MCA de Bamako, d’un moulin pour l’établissement pénitentiaire de Bla et des projecteurs solaires aux établissements pénitentiaires de Barouéli et de Fana.

Enfin, il a remercié le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme pour ses efforts dans le combat noble contre les violations et abus des droits humains au Mali. Le représentant du ministre de la justice et des droits de l’Homme, Abdoulaye Idrissa Maïga, aussi bien que le régisseur de la MCA de Bamako, Adama Guindo ont tous salué cette initiative de la CNDH. Selon Abdoulaye Idrissa Maïga, les rapports de la CNDH sur les établissements pénitentiaires en République du Mali occupent une place de choix. Enfin, il a indiqué que le respect des droits de l’Homme dans les établissements pénitentiaires demeure leur cheval de batail. Après les différentes allocutions, une visite guidée des différents compartiments de la MCA a mis fin à la cérémonie.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :