Enrôlement spécial du RAVEC : Coup d’envoi à Koulikoro

Koulikoro a abrité la cérémonie de lancement de l’opération spéciale d’enrôlement et de renouvellement biométrique des nouveaux majeurs dans le cadre du Recensement administratif à vocation d’état civil (Ravec). Placé sous la présidence du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, l’évènement a eu lieu en présence des partenaires techniques et financiers, notamment le représentant résident adjoint du Pnud-Mali, Alfredo Teixeira.

Cette opération se déroulera du 1 avril au 31 mai 2021 sur toute l’étendue du territoire, vise à compléter et à consolider la liste des potentiels électeurs. Cette campagne concernera essentiellement les personnes âgées d’au moins 18 ans au 31 décembre 2020, n’ayant pas été enrôlées et celles enrôlées qui à ce jour n’ont pas de données biométriques (photos et empreintes) dans la base de données de la population.

Après le mot de bienvenu du patriarche de la famille fondatrice et du maire de la commune rurale de Koulikoro, le représentant Résident Adjoint du PNUD-Mali, Alfredo Teixeira a déclaré que les différents audits du fichier électoral malien réalisés ces trois dernières années ont révélé la sous-représentation des jeunes de 18 à 24 ans qui constitueraient seulement 11 % des inscrits sur les listes électorales alors qu’ils représentent plus de 51% de la population. « La plus grande partie des électeurs étant constituée de la tranche d’âge entre 24 et 58 ans, soit 78 % des inscrits. Selon les données de la DGE, environ un million de jeunes, ce qui représente environ 12 % du total des inscrits, ne figureraient pas dans le fichier électoral, et ce, en dépit des différentes initiatives du gouvernement malien visant à assurer une meilleure inclusivité dudit fichier », a précisé M. Alfredo Teixeira. Et d’ajouter : « si des mesures idoines ne sont pas prises, notamment en apportant les améliorations souhaitées à ce fichier électoral et en permettant à tous ces jeunes Maliens de pouvoir enfin jouir pleinement de leurs droits civiques en tant qu’électeurs, ceux-ci pourraient choisir la rue pour exprimer leurs opinions politiques ou pour se faire écouter… ». Occasion pour M. Alfredo de réitérer l’engagement du Pnud et de ses partenaires auprès de notre pays afin de mobiliser le maximum de Maliens possibles, notamment les jeunes et les femmes, en vue d’une participation massive à toutes les phases des processus politiques et électoraux en cours.

Pour sa part, le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Dr colonel Abdoulaye Maïga, a rappelé que notre pays s’est engagé, depuis 2009, dans la mise en œuvre d’un vaste programme d’enrôlement de l’ensemble des populations en vue de la constitution d’une base de données état civil et l’attribution à toutes les personnes enrôlées d’un identifiant unique appelé Nina (Numéro d’identification nationale). « La conduite de ce vaste programme a enregistré des résultats assez encourageants parmi lesquels la constitution d’une base de données Ravec et l’extraction de cette base du fichier des électeurs potentiels utilisé par la Délégation générale aux élections (DGE) lors des élections générales de 2013 et de 2018 » a indiqué Dr colonel Abdoulaye Maïga.

«Pour maintenir cette dynamique, la mise à jour de la base de données est effectuée à travers un dispositif de pérennisation des acquis Ravec, qui repose sur des centres permanents de collecte de données, crées à l’intérieur du pays comme au niveau de ses représentations diplomatiques et consulaires», ajoute le ministre Maïga.

Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga a, par ailleurs, soutenu que cette opération vise à disposer un fichier électoral fiable pour des prochaines échéances électorales.

Pour sa réussite, il a exhorté les équipes d’enrôlement ainsi que les superviseurs à travailler dans le strict respect des mesures de protection nécessaire contre la Covid-19. Avant de remercier les partenaires pour leur soutien constant et multiforme aux côtés de notre pays.

