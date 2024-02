Elles sont deux Maliennes, nées aux Etats-Unis d’Amérique à signer leur retour au Mali, pays d’origine par l’entreprenariat. Zaria Aminata Diarra et Naomi Royata Diarra ont ouvert une boutique géante à Baco-Djicoroni sur la route de “Tiken Jah” et l’ouverture officielle a eu lieu le week-end dernier à Baco-Djicoroni.

C’est sous le coup d’envoi du chef de cabinet du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Acharif Ag Erlaf en guise d’encouragement du retour au bercail des Maliens établis à l’extérieur qu’est parti “Super Mart”. Une boutique géante de produits et d’articles américains des deux jeunes dames Noami et sa sœur, Zaria. Des produits de consommation alimentaire, cosmétiques et plusieurs articles.

En plus d’importer des produits américains en vue de faciliter la vie aux Maliens qui sont de retour au Mali après de longs séjours aux USA, Noami et Zaria comptent aussi exporter des produits maliens vers les Etats-Unis. Il s’agit là d’alimenter l’import-export entre les deux pays, faciliter la vie aux Maliens qui sont aux Etats-Unis, accéder aux produits et articles maliens et de même, à leur retour, leur permettre d’avoir accès aux produits américains au Mali.

Une initiative encouragée par le chef de cabinet du ministre et aussi par l’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Mahamane Baby, l’un des premiers clients de la boutique après son lancement. Les deux personnalités ont félicité les jeunes dames pour leur courage, audace et surtout leur amour du pays d’origine.

“Je reviendrais !”, a promis le ministre Baby après son achat pour, dira-t-il, le coût abordable et aussi pour encourager les deux jeunes filles, qui ont accepté de venir entreprendre au Mali dans un contexte très difficile. “Quand je vois des jeunes de la diaspora malienne qui reviennent, je sens le devoir de les accompagner”, a-t-il assuré pour soutenir leur projet d’exportation des produits maliens vers les USA et demander qu’elles soient soutenues par tous.

Cette initiative de retour de Naomi et de Zaria au Mali et d’entreprendre a été facilitée par Adama Noumpouno Diarra à travers son cabinet “Sésame”. Un cabinet de relations et de facilitations. Bon vent aux deux jeunes ont exprimé parents amis et collaborateurs !

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :