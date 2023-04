Femme et processus de paix : Ben Kènè donne la parole aux femmes pour la prévention et la gestion des conflits

La WebTV de la Paix grâce à son initiative “Ben Kènè la parole aux communautés ” a animé part visioconférence un panel sur le thème : “Femmes, actrices incontournables pour la paix, la sécurité, la cohésion et la réconciliation au Mali”. L’objectif du panel visait à donner la parole aux femmes leaders pour qu’elles expriment leur ressentie dans le rôle joué par la femme dans la prévention et la gestion des conflits. Plusieurs femmes leaders ont partagé avec le participants les bonnes pratiques de leurs organisations en ce qui concerne l’implication des femmes dans la consolidation de la paix au Mali. Mme Coulibaly Madeleine Maïga, ancienne membre de la Commission Vérité Justice et Réconciliation et actrice des négociations de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, a noté des progrès réalisés par le Mali en termes de représentativité des femmes dans les instances de gestion de conflits. Mais au niveau local, les mécanismes d’implication des femmes dans la consolidation de la paix restent à désirer. Selon elles, les femmes demeurent confronter aux pesanteurs sociales dans certains terroirs du Mali. « Elles sont relayées au second rang et n’ont pas toujours droit à la parole lorsqu’il s’agit des questions liées à la gestion des conflits », déplore cette ancienne membre de la CVJR.

Pour Mme Zeinab Cissé, la Présidente du Réseau Jinekoy des femmes de Kabara, en plus de l’application des textes pour relever le taux de représentativité des femmes dans les instances de décisions, le gouvernement doit améliorer le mécanisme de sensibilisation à l’échelle locale pour l’acceptation de la femme. Toujours selon elle, les femmes sont à l’origine de plusieurs activités qui contribuent à la consolidation de la paix. Ces actions, a-t-elle expliqué, sont l’œuvre des associations féminines. Celle-ci met en lumière l’importance de l’implication des femmes dans les actions de prévention et gestion de conflits, de lutte contre l’extrémisme violent, de consolidation de la paix. Egalement, elles sont porteuses des actions et initiatives des femmes qui contribuent à la création d’un climat de paix et de cohésion sociale au Mali

Intervenant lors de cette visioconférence, le Coordonnateur National de l’ONG Think Peace Sahel, Abdoul Kassim Fomba souligne que tous les mécanismes sont réunis au niveau de l’Etat pour impliquer les femmes dans le processus . D’ailleurs, relève –t-il, les femmes sont au cœur de toutes les activités de l’ONG Think Peace Sahel qui intervient dans les régions du nord.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

