Finkolo-Ganadougou : Mali-Folkecenter aux côtés des femmes communautaires

Située à environ 70 km de la ville de Sikasso, Finkolo Ganadougou est l’une des zones d’intervention de Mali-Folkecenter Nyetaa, dans la région de Sikasso. Une commune dont les femmes sont très actives pour leur autonomisation en développant plusieurs activités régénératrices de revenus.

Finkolo Ganadougou était une des communes centrales dans le programme Sigida Nyetaa de Mali-Folkecenter Nyetaa dans les années 2007-2018. Ce projet avait pour but de contribuer à la consolidation de la conscience environnementale et climatique et renforcer les capacités des communautés afin qu’elles soient capables d’engager des actions de gestion durable des ressources naturelles.

Les principales activités avec les femmes de Finkolo Ganadougou qui ont bénéficié de ce programme étaient : la formation à la construction de foyers améliorés, l’aide au maraichage, la commercialisation des produits de maraichage et le décorticage du riz.

Très engagées pour leur autonomisation, les femmes de Finkolo Ganadougou ont profité de ces formations et accompagnements pour se créer des activités régénératrices de revenus, pour soutenir les charges de la famille.

Avec Mali-Folkecenter Nyetaa, les femmes ont développé leurs activités de jardinage et ont reçu une formation en jardinage et en commercialisation. “Les femmes de Finkolo sont très travailleuses. Nous cultivons du riz, de la salade, des légumes et des agrumes, etc. Nous nourrissons nos familles grâce à cela et nous commercialisons également pour pouvoir être indépendantes financièrement”, témoigne Simpa Diarra, femme maraichère.

Selon la présidente de la Coopérative des femmes de Finkolo Ganadougou Bintou Diarra, il y a deux périmètres bien structurés qui font deux hectares chacun, dédiés aux femmes pour le jardinage, pôle d’immersion de technologies maraichères (Finkolo Est et Finkolo Ouest). Plus de 200 femmes travaillent dans ces champs.

Cependant, la présidente déplore certaines difficultés liées à l’accès à l’eau. “Pour l’arrosage d’un hectare, nous avons besoin d’environ 12 puits sans oublier que la collecte d’eau manuellement nous retarde dans l’arrosage. Il faut arroser au moins trois fois par jour, mais nos puits sont pratiquement secs pendant la saison sèche. Pendant cette période, on constate des espaces vide non cultivés, des plantes fanées, et l’activité est moins productive”, relève-t-elle comme difficulté.

Pour aider les femmes à faire face à ces difficultés, Mali-Folkecenter Nyetaa, à travers son projet Innov-ReC, envisage d’offrir des pompes solaires aux femmes de Finkolo Ganadougou et d’autres coopératives des femmes dans la région de Sikasso.

Ces battantes sont également actives dans la riziculture et l’étuvage du riz. Elles se sont regroupées en coopératives dénommée Union des sociétés coopératives Sababougnouman des femmes productrices du riz de Finkolo Ganadougou”, pour la culture, la transformation et la commercialisation du riz local.

Aussi pour lutter contre la destruction de la forêt, Mali-Folkecenter Nyetaa a introduit dès 2007 à Finkolo, des foyers améliorés en banco comme alternative. Aujourd’hui, on peut faire le constat que Finkolo est l’une des communes où une majorité de femme dispose d’un foyer amélioré. Les femmes formatrices ont également formé des femmes dans les communes environnantes et même en faire une source de revenu.

Avec les foyers améliorés, elles ont développé des capacités innovatrices dans la fabrication de ces foyers. “Avec ces foyers améliorés, la consommation du bois a considérablement été réduite. Le bois qu’on utilisait en une semaine avec les foyers trois pierres classiques, en utilisant le foyer amélioré, on peut faire plus d’un mois de cuisine avec la même quantité”, assure Bintou Diallo, spécialiste en foyer amélioré.

La Radio Sigida Nyetaa a également ouvert ses ondes dans la Commune à travers l’appui de Mali-Folkecenter pour informer, sensibiliser et échanger avec les communautés sur les voies et moyens possibles pour protéger l’environnement et faire face aux effets du changement climatique.

Zeïnabou Fofana

