Les familles biologique, politique et sympathisants de feu Soumaïla Cissé étaient face à la presse le week-end dernier pour le lancement de la Fondation portant le nom de l’illustre disparu avec comme présidente la veuve Cissé Assitan Traoré. Fondation Soumaïla Cissé « pour l’espoir et l’excellence ».

C’est désormais officiel, une fondation à Bamako porte le nom de Soumaïla Cissé président de l’URD, décédé le 25 décembre dernier en France. Elle est présidée par Cissé Assitan Traoré et fera de l’éducation, la santé, l’assainissement et tous les secteurs de développement son eldorado. Elle sera animée de collectes et de contributions des amis et partenaires de feu Soumaïla Cissé.

Lors de son lancement, des témoignages d’amis, de parents d’anciens collaborateurs ont retracé l’histoire de l’homme dans les mémoires encore fraiches de sa disparition. Plusieurs personnes proches ont apprécié l’initiative. Une excellente initiative que nous devrons tous accompagnée, selon Me Demba Traoré : « Cette fondation pour continuer le combat de Soumaïla, honorer sa mémoire, surtout dans les domaines qui ont été décrits ce matin, est une excellente initiative ».

Le président du collectif ‘’Libérez Soumaïla’’, Moctar Ousmane Sy estime cette initiative est un moyen pour la pérennisation des actions de Soumaïla Cissé et aussi poursuivre le combat qu’il a mené pour le Mali au péril de sa vie. « Nous allons nous impliquer pour que cette fondation puisse être un créneau pour mobiliser, engager et rassembler au tour des idéaux de Soumaïla Cissé ». Une initiative salutaire selon le président du Mouvement ‘’Génération engagée’’, Moctar Sy.

A peine née, la fondation marque déjà des points d’incubatrices d’excellence. Elle a offert des prix aux 3 premiers du DEF de la région de Tombouctou. Chacun a eu droit à un ordinateur, une tablette et une somme forfaiture. La présidente de la Fondation Soumaïla Cissé, Cissé Assitan Traoré a aussi promis que chaque année, les lauréats recevront des cadeaux s’ils arrivaient à maintenir le cap du rendement à l’école. D’autres actions sont envisagées pour promouvoir l’éducation et la formation de la jeunesse comme Soumaïla Cissé l’a toujours rêvé.

Koureichy Cissé

