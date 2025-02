Foot-Detection de Talents : Raquel, à la recherche d’oiseaux rares

Si le Brésil est mondialement réputé être une grande nation de football, le Mali peut se targuer aussi d’en être une en Afrique voire au monde. Agente de joueurs de foot, le camp de football organisé par la Brésilienne, Raquel Rosa, pour dénicher des « oiseaux rares » vient confirmer cela. Après un tri d’environ 1000 joueurs, les 20 meilleurs du camp ont été choisis le dimanche 9 février au Stade Mamadou Konaté de Bamako à l’occasion de la finale de la première édition du Camp Futur Pro. Point local de la Raquel Rosa International Football (RRIFOOTBALL) players agency, Smart Vision s’est chargé de l’aspect organisationnel des activités.

Ancienne agente de joueur de l’international Aigle, Amadou Haïdara, Raquel Rosa entretient toujours de bonnes relations dans le nid des Aigles. Si elle a encore Mohamed Camara, la Sud-américaine a décidé d’élargir l’étendue de sa collaboration au Mali. Plutôt que d’attendre des produits finis, elle a jugé nécessaire d’aller produire jusqu’au niveau jeunes en ajoutant la corde de la détection et celle de la formation à son arc. Dans ce cadre, Raquel Rosa vient d’organiser la première édition du camp de football Futur Pro. La première phase de la détection a enregistré, durant un mois environ, la participation d’un millier de jeunes footballeurs. La finale qui s’est déroulée le week-end dernier à Bamako a permis de sélectionner une bonne vingtaine « d’oiseaux rares » qui seront repartis entre clubs et académies européens, sud-américains et asiatiques notamment au Qatar où évolue l’international milieu Aigle, Mohamed Camara. « Il y a d’incroyables talents au Mali. Si l’on fait un travail professionnel ça peut exploser. Nous avons un projet d’avenir avec la volonté de créer une Académie. Ce test était pour les jeunes un peu âgés, mais dans les mois à avenir nous allons nous focaliser sur les joueurs encore plus jeunes de la tranche d’âges de 10 à 12 ans. Cette Académie sera composée de la crème des crèmes c’est-à-dire les meilleurs des meilleurs qui auront à leur disposition tout ce qui leur faut », a expliqué celle qui gère la Raquel Rosa International Football (RRIFOOTBALL) players agency. Auprès des administrateurs et techniciens maliens de football, le projet a eu une adhésion facile. « Chez nous c’est le suivi qui manque. S’il y a une agence qui vient combler ce vide-là, c’est une bonne chose. J’ai hâte de voir la suite du projet. L’Académie annoncée pourra constituer un vivier pour nos sélections nationales », a déclaré Ousmane Guindo, directeur technique national par intérim de la Fédération malienne de football. De son côté, Ousseini Guindo a apprécié le fait que « le projet s’inscrit dans la continuité de notre engagement à offrir aux jeunes maliens des opportunités réelles de réussite tant sur le plan sportif qu’académique. » « C’est une promesse d’avenir pour nos jeunes joueurs et une avancée majeure dans la construction d’un cadre propice à l’épanouissement de la jeunesse malienne », a estimé l’administrateur sportif, également entraîneur de l’ATS de Koro.

Ladji Adama Koné

(correspondance particulière)

Commentaires via Facebook :