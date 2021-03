Hausse du prix des produits de première nécessité : Le gouvernement annonce une batterie de mesures

Le ministre porte-parole du gouvernement, Mohamed Salia Touré, a co-animé un point de presse, le mercredi 10 mars, avec le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, Arouna Niang, dans la salle de conférence du Centre d’information gouvernementale du Mali (CIGMA). Lequel consistait à informer les populations des décisions prises lors du conseil des ministres sur la situation de la hausse du prix des produits de première nécessité.

Le ministre porte-parole du gouvernement, Mohamed Salia Touré, a affirmé qu’il était important d’informer les populations sur les décisions concernant la situation de crise des produits de première nécessité, avant d’estimer que ces décisions sont importantes pour les populations et pour le pays surtout à cette approche du mois de Ramadan et la situation pandémique.

De son côté, le ministre Arouna Niang a déclaré qu’il est de son devoir de donner des explications aux questions concernant la hausse du prix des denrées de première nécessité, au regard de l’importance de celles-ci aux yeux du gouvernement et du peuple malien.

Il a fait savoir que les raisons de cette hausse de prix sont externes. Car, poursuit-il, «vous savez que la covid-19 a frappé tous les pays du monde sans exception et cela se traduit par un phénomène tout à fait inutile parce que ça a frappé à la fois l’offre et la demande des produits. Et récemment, certaines mesures d’accompagnement qui ont été prises par certains gouvernements aussi ont augmenté la demande au niveau de ces pays pour les produits pendant que la Covid a réduit l’offre. Donc ceci a entraîné des hausses. Et comme notre pays est un pays importateur net, c’est-à-dire que nous importons plus que nous exportons, il va de soi que les répercussions soient ressenties à notre niveau très rapidement».

Il a cependant rassuré qu’ils ont un système de surveillance de prix au niveau de la Direction du commerce et de la concurrence portant sur 11 produits et qu’ils ont constaté une certaine hausse pour certains de ces produits que sont le pain et la viande. Pour le pain, il a affirmé que le gouvernement a pris certaines mesures pour alléger le prix notamment l’abandon de la TVA sur l’importation de la farine.

«L’anticipation sur les hausses successives qui peuvent se produire au niveau du blé et cela à travers des actions engagées avec les opérateurs miniers, notamment la constitution de stock de blé au prix actuel pour se prémunir d’une hausse éventuelle de prix au niveau mondial et cela à travers un accompagnement des mineurs par les banques sous la demande du gouvernement», a-t-il ajouté.

Quant à la hausse du prix de la viande, il a fait savoir que la cause est en grande partie interne. Car, explique-t-il, «vous savez que l’aliment bétail vient du coton, des graines de coton. Et comme il y a eu une forte baisse de la production du coton cette année, cela s’est percuté sur l’approvisionnement de nos éleveurs en aliment bétail».

Il a annoncé qu’à ce niveau aussi l’Etat a fait un grand effort et que cet effort a consisté à faire baisser les taxes et à suspendre les TVA sur toutes les importations des matières premières des graines venant des pays voisins et aussi pour tous les achats effectués au niveau de la CMD.

Au cours de son intervention, le ministre Niang a également fait savoir que ça fait un mois que son département est en discussion avec les boulangers, avec les opérateurs miniers ainsi qu’avec les livreurs pour ramener le prix du pain à 250 FCFA, et qu’ils sont parvenus à convaincre beaucoup de ceux-là, même il s’y a une partie qui n’a pas encore accepté ce prix-là.

Et de terminer en rassurant que le gouvernement est très sensible à cette hausse et qu’il est en train de mettre tous les moyens en œuvre pour que cette situation de hausse de prix soit atténuée pour tous les Maliens.

Fadiala N. Dembélé/Stagiaire

Commentaires via Facebook :