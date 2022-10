L’association « A mon Mali » continue de faire parler son cœur, toujours en soutien aux populations gage de son patriotisme, dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023, elle a lancé une campagne de soutien aux écoles et à travers une donation de panneaux de signalisation et de gilets à des écoles de la place visant la sécurisation des élèves sur les voies. Le Groupe scolaire de Banconi a abrité la cérémonie de lancement de ladite campagne

La sécurisation et la protection des élèves est une mission que s’est assignée l’association « A Mon Mali », en effet en ces moments de reprise scolaire, l’association a initié une campagne pour doter certaines écoles de panneaux de signalisation et de gilet servant à faciliter la traversée des élèves dans la circulation routière. Outre les panneaux et gilets, A Mon Mali a également offert des tee-shirts à certaines écoles du district de Bamako. Cette généreuse donation va concerner l’ensemble des communes de Bamako, déjà un grand nombre d’écoles situées à proximité des grandes artères de la capitale ont reçu leur lot et la campagne se poursuivra dans les prochains jours. Les bénéficiaires à savoir les différentes directions d’école, ont exprimé leur joie et salué l’initiative tout en assurant le staff de A Mon Mali d’en faire bon usage. Pour les responsables de l’association, ces actions s’inscrivent en soutien à la construction de l’édifice national y compris la Transition . Pour rappel A Mon Mali est une association apolitique engagée dans le renforcement de la citoyenneté, de l’unité nationale, de la cohésion sociale et de la paix. L’association ambitionne d’être une force de sensibilisation, de veille citoyenne pour contribuer aux solutions de sortir de crise que vit le Mali depuis une décennie. A Mon Mali regroupe en sein divers acteurs(es) de l’ensemble des couches sociales du pays.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

