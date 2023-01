L’information a été donnée dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Un jeune Malien, entouré de plusieurs autres, a lancé un cri du cœur aux autorités. Il affirme que les quelques 1000 migrants refoulés de l’Algérie »meurent de faim et de soif ».

Les recoupements opérés par L’Indépendant confirment l’authenticité de la vidéo et la présence de 500 Maliens parmi les quelques milles migrants bloqués à Assamaka, au Niger, à 400 kilomètres de la ville d’Agadez.

Selon les informations reçues auprès du ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine, le jeune homme, auteur de la vidéo d’alerte, du nom de Youssouf Koné, est en contact avec le département. Il a même eu un échange téléphonique avec le ministre, Alhamdou Ag Ilyène, qui a rassuré les migrants maliens de l’appui du gouvernement.

Ces migrants ont été refoulés de l’Algérie avant d’être abandonnés à la frontière avec le Niger. Ils ont alors effectué 15 kilomètres de marche pour arriver à Assamaka où ils sont bloqués depuis le 28 décembre dernier, date de réalisation de la vidéo d’alerte.

» Le Gouvernement travaille en collaboration avec l’OIM et l’ambassade du Mali à Niamey pour venir en aide à nos compatriotes. Les plus hautes autorités sont informées de ce qui se passe et des dispositions sont en train d’être prises pour permettre leur rapatriement volontaire et en bon ordre « , indique le Chef de Cabinet du ministère des Maliens établis à l’extérieur, Mohamed Albachar.

D’ores et déjà, les migrants bloqués à Assamaka bénéficient de l’assistance alimentaire et sanitaire de l’Organisation internationale de la migration (OIM). Cependant, cette prise en charge est insuffisante en raison du manque de ressources.

En 2022, 7373 Maliens en détresse dans le monde ont été rapatriés sur fonds propres du ministère des Maliens de l’extérieur et avec l’aide de certains partenaires. Parmi les personnes rapatriées, ont dénombre 576 enfants et 354 femmes.

Sur ces chiffres, 1353 ont été rapatriés du Niger après avoir été refoulés de l’Algérie ou de la Lybie. Pour encourager le rapatriement volontaire et lutter contre la migration clandestine, l’Etat malien, à travers le département en charge des Maliens de l’extérieur, a développé une politique d’assistance et de réinsertion socioprofessionnelle des personnes rapatriées. L’année dernière, » 7000 personnes ont bénéficiées d’un appui à réinsertion et des formations sont également organisées à leur intention « , a souligné Mohamed Ag Albachar.

Malgré tout, la jeunesse malienne reste en proie au phénomène migratoire. En juillet dernier, 22 Maliens sont morts en mer au large de la Lybie, après avoir passé neuf jours dans un canot pneumatique.

Moussa Bilaly SIDIBE

