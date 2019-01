Dans le cadre de la mise en œuvre d’une initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants, 202 migrants maliens de retour viennent de bénéficier des kits de réintégration socio professionnelle.

Le mardi dernier, à la Maison des Maliens de l’extérieur, ils étaient au nombre de 202 migrants maliens de retour à recevoir des kits de réintégration socioprofessionnelle dans le cadre d’une collaboration entre l’Union européenne et l’Organisation internationale pour la migration (OIM).

Financés par l’Union européenne et mis à la disposition des bénéficiaires par l’OIM et le gouvernement du Mali, les kits étaient composés de matériels de menuiserie métallique, de couture, de peinture, de commerce et de tricycles avec des documents administratifs pour 137 projets (97 individuels et 40 collectifs).

Selon David Coomber, coordonnateur du projet à l’OIM, il s’agit, à travers ces 202 migrants, de contribuer à la réinsertion durable des bénéficiaires. “Ils avaient besoin d’un certain nombre d’assistance pour se prendre en charge après leur mésaventure”, a justifié David Coomber. Avant d’ajouter que leur objectif était aussi d’encourager les autres qui ont envie de retourner dans leur pays, de les montrer qu’il y’a des activités à mener au Mali. “En même temps, lancer un appel aux jeunes qui désirent quitter le pays dans le cadre de l’immigration irrégulière, leurs dire qu’ici au pays, il y a beaucoup de choses à faire”.

Présent à la cérémonie de remise des kits, le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine a remercié l’Union européenne d’avoir mis le fonds à la disposition du Mali pour faciliter le retour des migrants maliens et également leur réinsertion dans le tissu socioéconomique du pays. “Aujourd’hui, c’est une cérémonie de remise d’une troisième phase d’intégration des Maliens qui ont bénéficié de l’appui du gouvernement du Mali et de ses partenaires”, a précisé Yaya Sangaré.

Les 202 bénéficiaires de ces kits ont tous suivi une formation sur la gestion d’entreprise.

Oumar B. Sidibé

