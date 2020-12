Le souci de tout bon musulman est de préparer le jugement dernier quand les moyens existent afin que le bon Dieu vous accorde le paradis. Aujourd’hui, le bon Dieu a donné cette chance à El Hadj Yacouba Katilé qui vient d’offrir à la population de Kalaban-coura une Maison de Dieu appelée la Mosquée ‘’Al-Hamdoulilahi’’. La cérémonie inaugurale de cette mosquée de près de 300 places s’est déroulée le vendredi 25 décembre 2020 (qui correspondant au 5/11/1442 de l’année hégirienne) à Kalaban-coura. C’était en présence des représentants du Ministre des Affaires religieuses et du Culte, El Hadj Habib Kane (aussi Directeur des Affaires religieuses), de l’imam Djénépo du bureau national de l’UMAMA (imam de la mosquée de Niamana), des autorités communales, coutumières et religieuses de la Commune V, des parents, amis, collaborateurs et camarades syndicalistes du donateur et des fidèles musulmans sortis massivement d’ailleurs pour dire au donateur merci.

La construction de cette mosquée à étage a duré près de cinq ans. Des années au cours desquelles le donateur n’hésitait pas à jouer le rôle d’ouvrier à ses heures de repos. Comme pour dire que rien n’est trop grand pour servir et se rapprocher du bon Dieu.

Après la découverte des enseignes lumineux (en français et en arabe) le représentant de l’UMAMA a remercié le bon Dieu, le Prophète (Paix et Salut sur lui et sa famille) et le donateur pour cette œuvre gigantesque en dotant le quartier de Kalaban-coura de cette maison de Dieu. Pour l’Imam Djénépo, la croyance d’un musulman se reconnait à travers de telles réalisations. Ainsi, il a exhorté d’autres bonnes volontés à emboîter le pas de El Hadj Yacouba Katilé. Aux populations, il leur a invité à un entretien de la mosquée, maison de Dieu, lieu de prière et d’adoration de Dieu. Un lieu qui doit garder toute sa propreté.

Dans son sermon, l’Imam Ahmed Haïdara s’est penché sur trois principaux points. D’abord, il a appelé les musulmans à croire à l’unicité de Dieu et de croire que le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur lui et sa famille) est son envoyé. Ensuite, il a prôné les relations de bon voisinage entre les musulmans. Et enfin, il s’est prononcé sur la pandémie du Coronavirus. Avant de terminer, il a fait des bénédictions au donateur et sa famille pour de telle initiative qui, selon les versets du Saint-Coran, n’a d’autres récompenses que le paradis. Il a salué El Hadj Katilé pour tout ce qu’il fait pour la promotion et le développement de l’islam au Mali.

Après les deux rakats du vendredi, jour de saint de Dieu, l’honneur est revenu à El Hadj Habib Kane, Directeur national des Affaires religieuses, de remercier le bienfaiteur au nom du Ministre des Affaires religieuses et du Culte, Dr Mahamadou Oumar Koné. Il s’est appesanti sur les récompenses de tels gestes dans l’au-delà. ‘’Quand tu construis une maison de Dieu dans ce monde, Dieu construira une maison pour toi dans l’au-delà’’, a-t-il déclaré. A l’instar de l’Imam Djénépo, Habib Kane a appelé les populations à entretenir cette mosquée qui est la Maison de Dieu. Il a loué les mérites de El Hadj Yacouba Katilé dans la société et pour son initiative de rapprocher cette mosquée des musulmans. Car, en effet, il existe une distance de plus de 500 mètres entre la mosquée ‘’Al-Hamdoulilahi’’ et la mosquée la plus proche d’elle. Donc cette mosquée vient raccourcir le chemin des fidèles musulmans de Kalaban-coura. Ainsi, il a invité les musulmans à fréquenter cette maison de Dieu.

Aux dires de l’heureux donateur, cette mosquée est la maison de Dieu. Et c’est le bon Dieu qui l’a donnée cette chance et cette force de construire. Les fidèles musulmans de Kalaban-coura pouvaient parcourir quelques centaines de mètres pour aller prier. Ainsi est venue l’idée de la construction d’une mosquée pour les populations de Kalaban-coura. Il a salué quelques bonnes volontés qui se sont manifestées souvent dans l’anonymat pour la réalisation de cette mosquée. Avant de terminer, El Hadj Yacouba Katilé a invité les musulmans à l’union et à la cohésion. Sans lesquelles le progrès en islam est difficile.

Dieu qui a crée le ciel et la terre et qui accepte les prières, accepte le pardon. Les populations de Kalaban-coura, bénéficiaires de cette œuvre, ont prié le Tout Puissant pour qu’il pardonne tous les péchés du donateur, El Yacouba Katilé et lui accorde le paradis ainsi qu’à ses parents et tous les membres de sa famille. Il faut noter que cette mosquée est dotée de petites chaises pour les vieilles personnes qui ne peuvent plus se tenir debout. A chaque porte d’entrée de la Mosquée, les musulmans ont été accueillis avec du gel hydro-alcoolique et des masques. COVID-19 Oblige.

Youssouf SANGARE

Le Malien

