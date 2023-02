Inauguration du nouveau siège de la CENTIF : Le ministre Sanou remet les clés d’un immeuble R+4

Le ministre de l’Economie et des Finances M. Alousseni Sanou a inauguré le siège de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ce jeudi 02 février 2023, en présence de M. Idrissa Mahamar Haidara Président de la CENTIF, de M. Mamadou Touré Président de la Commission des Finances, de l’Economie, du Plan et de la Promotion du Secteur Privé, des Industries du Conseil National de Transition et de plusieurs représentants des acteurs du dispositif National de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement et du Terrorisme (LB/FT).

«L’octroi d’un siège équipé à la CENTIF traduit les ambitions et la détermination du Président de la Transition, Chef de l’Etat le Colonel Assimi Goita dans la lutte contre le blanchissement des capitaux et du financement du terrorisme et à doter les membres et les travailleurs de la CENTIF d’un cadre de travail plus adéquat et plus accueillant pour un meilleur exercice de leurs fonctions» a expliqué le ministre Alousséni Sanou lors de la cérémonie.

Bâti sur un terrain de 909 m2, le bâtiment flambant neuf de la CENTIF est un immeuble R+4 qui a coûté la somme de 1,096 milliards sur le financement exclusif du budget d’Etat. Il comprend : vingt-six (26) bureaux, deux salles (02) de réunion, vingt-neuf (29) toilettes, un (1) restaurant, un (1) parking, un (1) bureau de sécurité, un (1) poste de contrôle.

Opérationnelle depuis juillet 2018, la CENTIF n’avait jusqu’à présent pas un siège pour elle, malgré la sensibilité de ses missions.

« L’infrastructure réalisée est moderne et fonctionnelle. Elle va à n’en point douter, améliorer le cadre de travail des membres et du personnel de la CENTIF et est de nature à augmenter leur rendement. En effet, ce nouvel immeuble est doté d’espaces de travail adaptés à la sensibilité et à la confidentialité des dossiers qui sont traités ici ainsi que des salles multifonctionnelles. Il est une des manifestations de la volonté gouvernementale à mettre en œuvre les exigences du plan d’action ICRG auquel le pays a souscrit après son inscription sur la liste grise du GAFI » a déclaré le Président de la CENTIF lors de la cérémonie. Il a ensuite remercié le Ministre de l’Economie et des Finances pour sa disponibilité et son accompagnement constant pour la réussite des missions de la cellule.

« Je voudrais avant tout, au nom des membres et de l’ensemble du personnel de la CENTIF, remercier particulièrement, Votre Excellence, pour avoir accepté, malgré votre agenda que nous savons tous très chargé, de présider personnellement cette cérémonie. Votre présence en ce lieu démontre à suffisance que le gouvernement et vous-même attachez de l’importance aux activités de lutte contre le BC/FT/FP » a dit M. Haidara.

Lors de la cérémonie, le Président de la CENTIF a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur en ces termes : « Vous me permettrez à cet effet d’avoir une pensée pieuse à l’endroit de notre prédécesseur à ce poste. Je voudrais nommer Feu M. Marimpa Samoura, que Dieu l’agrée au paradis, qui a été à l’initiative de ce chantier et qui a convaincu les autorités en vue de sa réalisation ».

La CENTIF est un service de renseignement financier et d’expertise financière qui occupe une place centrale dans le dispositif national de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Créée en 2006, elle est devenue opérationnelle le 18 juillet 2008. C’est une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre chargé des finances.

