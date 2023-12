Inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les chaînes de télévision maliennes : La HAC et l’IFES relèvent une faible représentativité

La Haute Autorité de Communication du Mali (HAC) en partenariat avec la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux (IFES) a produit sur rapport sur l’inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les chaînes de télévision maliennes. La présentation dudit rapport a été faite à la presse le mardi 12 décembre 2023 à Maeva Palace sis à l’ACI 2000 en commune IV du district de Bamako.

Le rapport de monitoring sur l’inclusion des personnes vivant avec un handicap (PVH) s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la HAC et l ‘IFES à travers la mise en œuvre de son projet de promotion de l’intégrité électorale au Mali financé par l’USAID et le Bureau Afrique de la Fondation pour les sociétés ouverts.

Le rapport sur l’inclusion des PVH dans les programmes des chaînes de télévision vise à l’améliorer l’inclusion des PVH dans les programmes des médias audiovisuels au Mali. Il s’inscrit dans une série de production de rapports sur l’inclusion par la HAC et l’IFES : ‘ inclusion des femmes’, ‘ inclusion des jeunes’.

Le comité de monitoring qui avait en charge la dissémination du présent rapport, a expliqué la méthodologie utilisée avant de présenter les résultats obtenus. Le rapport a été élaboré sur la base de dix chaînes de télévisions monitorées sur une période de 3mois, période durant laquelle, il a été observé une faible représentativité des PVH dans les différents programmes (débats, magazines, reportages), la non prise en compte de leurs préoccupations, leur difficile accès aux informations diffusées sur les différentes chaînes de télévision notamment pour les malentendants et la quasi-absence des PVH parmi le personnel employé dans ces chaînes de télévision. Toute chose qui conforte l’IFES et son partenaire dans leur lancée et à appeler les responsables des chaînes de télévision à revoir leur pratique et habitude afin de pouvoir intégrer ces couches au menu des programmes, mais également de faciliter leur intégration au sein de leurs services respectifs conformément à la loi 2018- 027 du 12 juin 2021 relatif aux droits des PVH et son décret d’application.

A noter que l’ouverture des travaux a été présidée par le Président de la HAC, Gaoussou Coulibaly en présence du Président de la Maison de la Presse Bandiougou Danté et le Directeur –pays de l’IFES Mathias Hounkpe. Dans les différentes allocutions, tous les trois hommes se sont réjouis de ce partenariat et son bien-fondé pour l’équilibre de la société quand on sait tout un chacun est un potentiel handicapé. Ils ont également invité les médias à œuvrer pour l’inclusion des PVH dans les médias.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

