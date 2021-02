Madani Mamadou Diallo, c’est l’ex Directeur Général de l’ANADEB qui a attaqué le décret du ministre des Mines, croupi ne prison plus d’une semaine. Son seul « crime », c’est d’avoir demandé le respect de la loi 042 de 2014 fixant nomination des directeurs nationaux ou généraux au poste supérieur, c’est-à-dire des fonctionnaires de l’Etat de la catégorie A après un Appel à candidature en bonne et due forme. Ce qui n’est pas d’Abdoulaye kaya qui selon certains serait le « du protégé » et ancien collaborateur à « Orange-Mali », celui-là même qui a longtemps séjourné au Niger.

En tout cas, pour des observateurs avisés, le ministre des Mines a violé même les règles élémentaires administratives qui prévoient des sanctions en cas de refus de passation de service entre un ancien Directeur national et un nouveau entrant.

Au moment où nous bouclons cette édition, une demande de liberté provisoire de l’avocat de Madani Diallo est sur la table du ministre de la Justice, en attendant le verdict des limiers de la Cour Suprême suite à la plainte de l’ex DG pour vice de forme du décret de nomination d’Abdoulaye Kaya.

« C’est cela la refondation qu’on nous propose ! », s’indigne un cadre.

Pour le moment, ce dossier de l’ex DG de l’ANADEB constitue une grosse épine dans les pieds du ministre des Mines. Et les débats font rage sur ce dossier qui ne grandira pas les autorités de la transition si l’on en croit un défenseur de la justice qui rappelle que lors de leur prise de fonction, ont martelé à qui veut l’entendre qu’il s’agisse de la lutte contre l’impunité, l’injustice et autres politiques de deux poids, deux mesures, seront leur priorité.

Pour le moment, les lignes n’ont toujours pas bougé.

En attendant, tous les regards sont braqués sur le Président Bah N’Daw sur l’application de l’état de droit, lui aime à le rappeler à chacune de ses adresses à la nation.

Pour le moment, le dossier de l’ANADEB constitue une patate chaude pour el ministre des Mines et ses collaborateurs et non les moindres car, ça devient une affaire d’Etat et risque de porter un sérieux coup à l’image d’une transition chancelante de par les improvisations, les menaces et autres promesses qui ravivent les rancœurs dans certains milieux et non les moindres de l’Etat.

Wait and see !.

La Rédaction

