Innovation : Orange Maxi it remplace Orange Sugu, une révolutionnaire selon M. Aboubacar Sadikh Diop

Le Directeur général d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop a procédé le 24 novembre 2023 au lancement commercial de Maxi it qui remplace Orange Mali Sugu. Selon le DG d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop il s’agit d’une « Super App » révolutionnaire qui permet à ses utilisateurs de tout ‘maximiser’.

Maxi ite est présentée comme une super application qui vient simplifier le quotidien des utilisateurs grâce à des fonctions améliorées, simplifiées plus rapide, fiable et sécurisé, selon les responsables d’Orange Mali.

Téléchargeable sur play -store ou app store, Maxi it offre aux abonnés le maximum de solutions, et avantage digital en les permettant d’accéder à l’ensemble des services et offres qui existaient sur l’application Mali Sugu, selon la présentation sur Maxi It.

Le directeur général d’Orange Mali, assure que cette transition marque une étape majeure de l’engagement d’Orange Mali à fournir des services de qualité, et à toujours innover en vue de réduire la fracture numérique et contribuer à l’inclusion numérique au Mali. Et d’ajouter qu’à travers cette transition, Orange offre aux clients une nouvelle expérience digitale plus améliorée, complète et inégalée.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

