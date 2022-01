Le Grand hôtel de Bamako a servi de cadre le samedi 25 décembre dernier à la cérémonie de dédicace du livre intitulé ” itinéraire politique diplomatique et professionnel d’un homme d’État” du journaliste, écrivain, Sidi Mohamed Attaher, consacré à feu Soumaila Cissé de 1946 à 2020. C’était sous la présidence du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, en présence de Mme Cissé Astan Traoré, épouse du défunt Soumaïla, du ministre en charge de la Culture Andogoly Guindo, de l’ancien Président de l’Assemblée Nationale Pr. Ali Nouhoum Diallo et Hamidou Magassa, l’éditeur du livre.

En effet, cette cérémonie de dédicace intervient au premier anniversaire du décès de feu Soumaila Cissé décidé le 25 décembre 2020. A travers ce livre de 245 pages l’auteur a retracé la vie politique diplomatique et professionnel de l’enfant de Niafunké, à travers des témoignages de plusieurs personnalités du pays et collaborateurs de notre regretté défunt.

Dans sa présentation l’auteur, Sidi Mohamed Attaher a rappelé que son ouvrage intitulé « Itinéraire politique diplomatique et professionnel d’un homme d’Etat « est un ouvrage consacré à Soumaila Cisse, qui a servi le Mali, notamment dans plusieurs Gouvernements et l’Afrique en dirigeant la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon lui de son vivant, le feu Soumaila Cissé animait une vision pour le développement de l’Afrique en général et le Mali en particulier. Avant de declarer: « Soumaïla doit être enseigné dans les écoles maliennes pour être immortalisé ».

A sa suite, l’épouse de feu Soumaila Cissé, a remercié l’auteur du livre pour l’honneur qu’il leur a fait. « Pour nous sa famille, Soumaïla était le meilleur » a déclaré Mme Cisse Astan Traoré. Avant de saisir l’occasion pour remercier le Premier ministre pour sa disponibilité et son attention.

Pour sa part, Dr Choguel K. Maiga a rendu un hommage à son feu aîné, « Soumaïla Cissé était un homme qui avait le courage de ses opinions, c’était un homme d’Etat ».

”Soumaïla est de ceux qui incarnent la vision, l’amour et la capacité de résoudre les problèmes complexes de ce pays. Un patriote, un responsable qui s’assume”, a-t-il rappelé. Avant de féliciter l’auteur pour son travail, qui permettra aux Maliens de mieux connaître Soumaïla Cissé. Il a également félicité les nombreux contributeurs grâce à qui cet ouvrage voit le jour.

Lecture de Saint Coran et projection du film sur la vie politique de Soumaila Cissé ont été d’autres temps forts de la dédicace.

AMTouré

Commentaires via Facebook :