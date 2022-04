Le Médiateur de la République a organisé, le 14 avril 2022 à son siège à Bamako (ACI 2000) et dans ses délégations territoriales, une journée portes ouvertes. Population malienne (grand public), étudiants, Organisation de la société civile ; les usagers de l’administration ; les partenaires du Médiateur de la République, ont pris part à ladite journée. Il s’agissait d’organiser une activité grand public durant laquelle le Médiateur de la République et son personnel offriront à la population de Bamako et celles des ses démembrements territoriales, des occasions et plateformes pour connaître les réalisation de l’institution, pour discuter des thématiques liés à la consolidation de l’Etat de droit, la promotion de la protection des droits de l’Homme, la bonne gouvernance. L’organisation de la présente journée « portes ouvertes », selon l Médiateur, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du Médiateur de la République.

A travers ladite initiative, dit la médiature, première du genre, la Médiature de la République se veut de promouvoir l’esprit d’ouverture, d’échanges et de partenariat avec toutes les parties prenantes. Elle permet au Médiateur, ajoute la médiature, de partager ses visions, des réalisations, des projets et de recueillir, dans un souci de redevabilité les aspirations des usagers et partenaires sur la qualité du service fourni.

L’objectif général de ladite journée « portes ouvertes», indique la médiature, est de faire connaître le rôle et les missions du Médiateur de la République dans le contexte actuel de sécurité. De manière spécifique, il s’agit de renforcer la proximité avec les citoyens ; présenter les activités du Médiateur ; renforcer la notoriété du Médiateur de la République. Il était attendu comme résultats de la journée que les services du médiateur sont connus par la population ; que la population est bien informée et outillée sur le rôle et les missions du Médiateur de la République, surtout dans le contexte actuel de crise dans le pays.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :