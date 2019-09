Le Procureur du Pôle économique et financier de Bamako a donné quelques détails de l’affaire Bakary Togola. Le point de presse démarré à 12h, a eu lieu, ce samedi, dans la grande salle du Tribunal de la Commune 3 du district de Bamako, à quelques dizaines de mètres de la Prison centrale, où est détenu Bakary Togola.

-Maliweb.net- «Aucune question ne sera posée; aucune interview ne sera accordée», précise d’emblée le Procureur, Mamadou Kassogué. Aux dires de ce dernier, le devoir de réserve et l’éducation lui imposent de ne pas beaucoup parler de cette affaire. Mais dans certaines circonstances, la «bonne information doit être donnée». Bakary Togola, aux dires du procureur, a été interpellé dans les affaires de ristournes des producteurs de coton. Suite à un «développement», dans cette affaire, la brigade judiciaire du Pôle économique et financier de Bamako a interpellé le suspect. C’est un lanceur d’alerte qui a fait connaitre l’existence de malversations financières au niveau de la Confédération des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton (C-SCPC).

Le «dénonciateur anonyme», affirme le procureur, a beaucoup contribué à l’enquête. Il a non seulement mis à disposition les documents, mais aussi il a aidé à «faire comprendre les lignes comptables des documents». Les investigations ont permis de savoir que de 2013 à 2019, la Compagnie Malienne de Développement de Textile (CMDT) a octroyé 13,431milliards FCFA à la Confédération des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton (C-SCPC). Sur ce montant, seul le montant 8,854 milliards ressort dans les comptabilités de la Confédération. Sur ce montant comptabilisé 4,886 milliards se sont volatilisés. Ce qui fait, selon le procureur, un total « non justifié » de 9,462 milliards FCFA.

C’est ainsi que nous avons ordonné une mesure de garde à vue. Nous avons décidé de l’ouverture d’une information judiciaire pour détournement de deniers publics sur la base de faux et usages de faux, soustraction frauduleuse et autres malversations. En sa qualité de PCA de la confédération, Bakary Togola est présumé principal auteur des faits. «Nous ne sommes dans l’acharnement, nous ne sommes dans une chasse aux sorcières. Nous sommes dans l’objectivité et l’impartialité», assure le procureur Kassogué.

L’enquête préliminaire est bouclée et le juge d’instruction va poursuivre les investigations et vérifie si les montants octroyés sont confirmés. L’enquête sera poursuivie et les coauteurs et les complices répondront de leurs actes. A la date d’aujourd’hui, six autres personnes suspectées dans cette affaire de ristournes, conclut le Procureur tout en promettant d’autres points de presse sur l’évolution du dossier.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

