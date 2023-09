Corps des magistrats : le juge Dramane Diarra radié, mais « non affecté » par la décision

Le juge Dramane Diarra ne fait plus partie du Corps des magistrats du Mali. La décision a été prise à l’issue d’une audience, ce mardi 19 septembre. Le Conseil supérieur de la magistrature a décidé de radier l’ancien très puissant procureur du Tribunal de la Commune IV. L’intéressé a commenté la décision.

Après la radiation le 29 août dernier de son collègue et aîné Mohamed Chérif Koné, le juge Dramane Diarra était à son tour attendu devant le Conseil de discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature. Selon le magistrat qui a rapporté sur ses réseaux sociaux une partie du déroulé de l’audience, la procédure était illégale et toutes les exceptions soulevées par son avocat et lui ont été rejetées. Dès lors, son conseil et lui ont quitté la salle à la Cour Suprême.

Ainsi, pour « opposition à l’autorité légitime », le juge Dramane Diarra sera radié de la magistrature. Sans doute informé de la décision prise à leur absence, le désormais ancien juge commente : « ils ont osé opposer l’illégalité et l’arbitraire à ces conclusions ». Les conclusions, documents dans lesquels il avait soulevé les irrégularités de la procédure.

A ses soutiens, le magistrat a fait un post ce soir du mercredi 20 septembre. « Je viens, par ces mots, vous exprimer ma gratitude pour vos soutiens inestimables et votre sympathie affectueuse », a-t-il affirmé. Et de rassurer : « Je ne suis nullement affecté par ces décisions iniques qui puniront plutôt leurs auteurs, inchAllah ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

