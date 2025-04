Le Mali s’oppose à la libération anticipée de l’ex-jihadiste Abdoulaziz al-Hassan

La Cour pénale internationale (CPI) est saisie d’une demande de libération anticipée de l’ex-jihadiste malien Abdoulaziz al-Hassan, qui a purgé 7 ans de prison sur une peine de 10 ans pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Mais le ministère malien de la Justice s’oppose fermement à cette libération, considérant que les crimes commis par l’ancien membre d’Ansar Dine et d’al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) sont trop graves pour justifier une libération anticipée.

Abdoulaziz al-Hassan, un ex-jihadiste malien, a été condamné en novembre par la Cour pénale internationale (CPI) à une peine de 10 ans de prison pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis lors de l’occupation de Tombouctou par son groupe et al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) entre avril 2012 et janvier 2013. Il a déjà purgé 7 ans de sa peine et devrait passer les trois deux années derrière les barreaux.

Le ministère malien de la Justice a spécifié un courrier à la CPI, exprimant son opposition à la libération anticipée de l’ex-jihadiste. Bamako considère que les crimes commis par Abdoulaziz al-Hassan sont trop graves pour justifier une libération anticipée. Le Code pénal malien prévoit même la peine de mort pour les crimes dont il a été reconnu coupable.

Selon les autorités maliennes, le condamné n’a rien fait pour mettre fin au terrorisme qui sévit toujours dans le pays. Des témoins et des complices des faits pour lesquels il a été condamné courant toujours, et le ministère de la Justice craint que sa libération anticipée ne constitue un risque pour la sécurité du pays.

Le courrier rédigé par le ministère malien de la Justice à la CPI souligne également les risques de représailles contre les témoins et les complices des faits. Les autorités maliennes estiment que la libération anticipée de l’ex-jihadiste pourrait encourager d’autres groupes terroristes à commettre des crimes similaires.

La CPI tranchera dans les semaines à venir sur la demande de libération anticipée d’Abdoulaziz al-Hassan. Mais étant donné l’opposition ferme du Mali et l’absence de preuve de sa volonté de se réhabiliter, il est peu probable que sa demande soit acceptée.

Abdoulaziz al-Hassan a commis des crimes odieux lors de l’occupation de Tombouctou par son groupe et al-Qaïda au Maghreb islamique. Sa peine a été confirmée en mars par la CPI, qui a considéré que sa culpabilité était établie.

Alors que la CPI a confirmé sa peine de 10 ans, le gouvernement malien continue de s’opposer à sa libération anticipée, jugeant que sa peine n’est pas suffisamment lourde au regard de ses crimes.

Source: cheetah.news

