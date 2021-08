Mali : Bah N’Daw et Moctar Ouane saisissent par requête la Cour de justice de la CEDEAO

-maliweb.net –Privés de liberté depuis leur éviction au pouvoir le 24 mai dernier, les anciens dirigeants civils de la transition, Bah N’Daw et Mocar Ouane ont saisi par requête la Cour de justice de la CEDEAO par rapport à leur situation. « Vous êtes avisé qu’une requête déposée par Messieurs Bah N’Daw et Moctar Ouane contre l’Etat du Mali a été enregistrée par la greffe de la Cour le 27 juillet2021. Par conséquent, vous êtes invité à produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois, après réception de la notification de la présente requête, passé ce délai, les requérants seront entendus, et un arrêt par défaut réputé contradictoire peut être rendu », a indiqué le greffier en chef de la Cour de la CEDEAO dans une communication de requête adressée aux autorités malienne.

À travers cette saisine de la haute juridiction de la CEDEAO, l’avocat des deux anciens dirigeants civils de la transition, Me Ismaël Konaté, vient de concrétiser un processus qu’il avait déjà annoncé. Les deux dirigeants détenus dans des résidences surveillées ne sont pas toujours pas autorisés à accéder à leur avocat encore moins de mettre les pieds dehors. « Des hommes armés m’empêchent d’accéder à Bah N’Daw et à Moctar Ouane, aniciens chefs de l’Etat et du gouvernement de la transition illégalement gardés à leurs domiciles/résidences. Inadmissible ! Insupportable ! », avait dénoncé la défense dans un Tweet.

Des hommes de mains constitués par les auteurs du second coup de force militaire du 24 mai 2021, le col Assimi Goïta et ces acolytes, seraient dernière la détention illégale des deux anciennes premières personnalités de la transition. Pour l’instant, les demandes pressentes de la CEDEAO, de la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l’Homme pour dissuader les militaires à revenir sur leur décision sont restées vaines.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :