La station compacte de Kalanbanbougou est opérationnelle depuis quelques jours. Elle a été officiellement lancée jeudi 5 janvier 2023 par le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau. C’était en présence du Directeur général de la Somagep-SA.

Depuis des années, plusieurs quartiers de la Commune IV du district de Bamako était en proie à un approvisionnement correct et durable en eau potable. Cette situation impactait énormément sur le quotidien des populations, qui en manque d’eau potable, était obligée de faire la corvée d’eau, selon plusieurs témoignages recueillis dans plusieurs familles de Sébénicoro.

Face à ce problème d’eau, les autorités de la transition ont été sensibles au cri de cœur des populations concernées. Conformément aux instructions du chef de l’Etat, souligne le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, il a été décidé de construire une station compacte à Kalanbanbougou, sur les berges du fleuve Niger. Le ministre Traoré, s’est réjoui de la réalisation de l’ouvrage par une entreprise malienne sous la supervision du personnel de la SOMAGEP-SA, lequel personnel a réalisé les travaux de pose de la conduite PEHD DE500 sur une longueur de 2 695 ml.

A en croire le ministre, la réalisation des travaux a été moins couteux que s’ils devraient exécutés un nouveau projet. Et de se feliciter « L’économie faite permettra la construction d’autres stations dans d’autres localités », dit-il.

Terrain gracieusement offert

Pour que cette station compacte voit le jour, il a fallu l’implication de la mairie de la Commune IV, de la chefferie, des notabilités, des personnes de bonnes volontés, bref de toutes les sensibilités de Kalabanbougou. Le premier responsable du département de l’Eau n’a pas manqué de remercier chaleureusement la population de Kalabanbougou qui a offert gracieusement le terrain sur lequel la station a été construite. « Sur d’autres sites, les gens nous rendaient la tâche difficile, ici à Kalanbanbougou, la population s’est appropriée du projet en nous mettant à disposition un terrain », s’est félicité le ministre.

Ravitaillement correcte

Le Directeur général de la Somagep-SA, Dr Dramane Coulibaly, a laissé entendre que la réalisation du projet a permis de renforcer la production d’eau de 12 000 m3/jour et d’améliorer la desserte en eau pour 11 508 abonnés, soit environ 115 080 habitants de la commune IV.

Le ministre et sa suite ne se sont pas limités au lancement officiel de la station compacte, la délégation s’est rendue dans plusieurs familles, histoire de constater de visu l’impact des travaux dans le ravitaillement correct en eau potable.

Il ressort que des cinq familles visitées, l’eau coule à flot dans la plus part des robinets. « Depuis quelques jours, nous n’avons plus de problème d’eau. Si l’eau venait à compte-goutte dans le robinet et nous mettons plus de temps, aujourd’hui le débit est normal. Je ne peux que remercier la Somagep et les autorités du pays pour nous avoir soulagé », s’est félicitée Mme Koné Salimata Keita, habitante de Sibiribougou.

Pour Mme Diakité, Binta Traoré, « On se réveillait en pleine nuit pour pouvoir remplir un à deux seaux d’eaux. A force de les envoyer chercher de l’eau dans les coins de ravitaillement, nos aides ménagères ne restaient pas longtemps. Dieu merci, c’est devenu un mauvais souvenir. Je n’ai plus de problème d’eau. Avec un quart de tour, j’ai de l’eau ».

Pour les familles où le débit de l’eau est encore faible, le DG Coulibaly rassure que les équipes sont en train de travailler pour équilibrer le réseau. Puisqu’actuellement, le volume réel d’eau produite est de 9 000 m3/jour qui, progressivement atteindra la capacité nominale, soit 12 000 m3/jour.

Coulibaly a profité de l’occasion pour annoncer que des dispositions sont en cours et dans les brefs délais pour soulager les populations de la Commune I du problème d’eau.

A.S.

Commentaires via Facebook :