Les libertés bientôt confisquées pour un monde totalitaire ? Si chacun de nous, parlait des autres politiques et décideurs en bien, le monde serait vu en bien, et les humains vivraient tous bien dans ce monde. Mais prenons un peu de recul et apprécions calmement comment nous, les humains animons ce monde.

Dans ce monde, il y a plusieurs Êtres Vivants. Et parmi tous les vivants, seuls nous, Êtres Humains, avons la capacité de façonner et transformer le monde. Cela, parce que nous, les Humains sommes dotés de toutes les capacités pour agir en réagir ainsi. En nous, résident, bien sûr, la conscience et la raison qui nous permettent d’opérer des choix.

Oui, des choix, tout en ayant les notions concernant le BIEN et le MAL. Si le bien est le fruit du bon sens, qui intègre la vie en société, le mal par contre, relève du caractère destructeur de cette même vie en société. Malheureusement, le sens du mal a pris le dessus sur celui de la raison. Et cela s’est infesté par toutes sortes de barbaries constatées dans le monde depuis l’aube des temps. Devons-nous citer en termes d’exemples honteux et irréfutables, la traite des noirs opérées pendant des siècles par les arabes et les occidentaux ? L’esclavage et la colonisation, sont les œuvres des humains sur d’autres humains.

De nos jours, malgré l’évolution des mentalités et toutes les possibilités qui permettent aux Êtres Humains de rencontrer et de se connaitre, le mal domine tous rapports entre les Humains. Les crises, conflits, guerres animent de façon désastreuse, le quotidien des Êtres Humains. La délinquance, le banditisme, la criminalité, le terrorisme et djihadisme dominent le monde des humains que nous sommes.

Et le constat est là ! Très triste d’ailleurs !

Alors, interrogeons-nous ! Pourquoi nous, les humains avons nous fait le choix du mal au lieu de celui du bien ? À quoi nous servent la conscience et la raison qui sont en nous ? Pourquoi est-ce que nous, les Êtres Humains, nous nous entre-tuons ? Pourquoi aimons-nous la violence ? Pourquoi avons-nous refusé le bien qui fait naître la paix ? Où va notre monde des Humains ?

En observant minutieusement notre monde, où tous les Humains, presque, sont animés et dominés par la haine, la méchanceté, l’égoïsme et la violence, l’on peut aisément déduire que l’humanité est malade, et bien gravement. Comment est-il pensable de constater que des Humains se plaisent à maltraiter et tuer d’autres Humains ?

Encore tristement, beaucoup se glorifient en tuant et détruisant leurs semblables. En vérité, l’humanité est en danger !

Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique

