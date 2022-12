La Librairie Autour du Livre, sise au quartier du fleuve, a abrité, le vendredi 16 décembre 2022, la cérémonie de lancement du roman d’Amadou Tidiane Traoré, « La Tragédie des hommes accroupis » édité par la maison d’édition « Cauris Livres ». C’était en présence de la directrice de la Librairie Autour du Livre, Maguette N’Diaye ; de l’auteur du livre, Amadou Tidiane Traoré ; de la chargée de communication de Cauris Livres, Naba Aminata Traoré. La cérémonie a enregistré également la présence de plusieurs personnalités telles que Mme Dramé Kadiatou Konaré, ancienne ministre ; Ousmane Sy, ancien ministre et écrivain ; Madame Sy Kadiatou Sow ; des amis de l’auteur ; des membres du club des lecteurs du Mali et des amoureux de la lecture.

Après les mots de bienvenue de la directrice de la Librairie Autour du Livre, Maguette N’Diaye, qui a remercié Cauris Livres pour le choix porté sur sa librairie, la chargée de communication de Cauris Livres, Naba Aminata Traoré, a fait une brève présentation de l’auteur et de son livre. « En marge d’une conférence internationale sur le financement du programme routier d’un pays d’Afrique, Ratovo, brillant ingénieur, marié et père de famille, tombe sous le charme de Christiane, la compagne de son ami Bernard. Réussiront-ils à sortir indemnes d’une relation aussi passionnelle ? En racontant leur histoire d’amour dans le tumulte de la Conférence routière, l’auteur pose les questions qui hantent le continent depuis des décennies : l’assistance internationale peut-elle promouvoir le développement ? Comment définir une voie autonome vers le progrès et l’émancipation ? C’est dans ce mélange de trajectoires individuelles et de destins collectifs que l’auteur utilise dans La tragédie des hommes accroupis la leçon de sagesse plusieurs fois millénaire de dépassement de soi et de quête de liberté », a-t-elle dit pour résumer le livre.

Quant à l’auteur du livre, il a donné des précisions concernant le contenu du livre. L’objectif, selon lui, en écrivant ce roman, est de partager avec le lecteur, ses expériences en tant que fonctionnaire à la retraite de l’Union Européenne. « Il s’agit de pousser le lecteur à approfondir la réflexion sur les politiques actuelles de développement afin d’inventer de nouvelles dynamiques », dit-il.

Il a, ensuite, indiqué avoir choisi le genre romanesque pour mieux toucher un public non averti, c’est-à-dire non expert. Selon l’auteur du livre, l’histoire d’amour entre Ratovo et Christiane comme trame du roman est un prétexte pour mieux accrocher le lecteur afin qu’il s’intéresse davantage aux vrais problèmes qu’il aborde dans son ouvrage, notamment la question de l’aide extérieure. Comme thèmes évoqués dans le livre, Amadou Tidiane Traoré a cité entre autres, les questions sur le développement, les capacités locales, aider le pays sans faire partie de l’appareil d’Etat, l’environnement et l’amour.

Après la présentation faite par l’auteur, Ousmane Sy, ancien ministre et écrivain, a remercié la Librairie Autour du Livre, avant de faire le rapprochement entre le livre de M. Traoré et le sien. « On fait partie des gens qui ont toujours couru derrière le développement. Amadou a travaillé sur le plan international et j’ai travaillé sur le plan national. On ouvre le chantier en espérant qu’il puisse être poursuivi », a-t-il fait savoir. La dédicace des exemplaires du livre a mis fin au lancement.

A noter qu’Amadou Tidiane Traoré est un fonctionnaire de l’Union européenne à la retraite. Journaliste de profession, il a d’abord couvert pendant des années pour le courrier ACP-UE les programmes et projets de développement de la Commission européenne dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avant de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de coopération de l’UE.

A. S.

Commentaires via Facebook :