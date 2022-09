Sous la diligence du maire El Hadji Adama Bérété, le bureau municipal a visiblement changé le visage de la commune IV. Même si aucun secteur n’est négligé, le Conseil municipal a dû prioriser la dotation de sa commune en infrastructures nécessaires au développement économique et à l’épanouissement des citoyens qui y vivent. Pour davantage édifier les citoyens, « Le Pélican », après avoir été voir de visu quelques réalisations, est allé échanger avec le maire. Le point !

D’entrée de jeu, il faut retenir que le maire El Hadj Adama Bérété a choisi de placer son mandat sous le signe du changement dans la continuité. Ainsi a-t-il entrepris, avec son bureau municipal, d’importants travaux dans les secteurs aussi clés que le développement à savoir : l’assainissement, l’éducation, la santé. Toutefois, il a pu convaincre son Bureau municipal de l’importance de la dotation des services municipaux d’infrastructures adéquates pour le bon exercice de leurs fonctions. Outre la construction d’un nouveau bâtiment (R+2), doté de toutes les commodités, dans le Centre principal à Hamdallaye ACI, des Centres d’Etat-Civil secondaires ont été construits ou rénovés. Cela avec les fonds propres de la Mairie.

Située sur la rive gauche du fleuve Niger et à l’extrême Ouest du District, la commune IV est limitée au nord-est par la commune III, à l’ouest par la commune du Mandé (cercle de Kati), au sud par le fleuve Niger. C’est une commune relativement vaste et peuplée. C’est pourquoi, pleinement convaincu que le personnel municipal et celui des services rattachés ne peuvent fournir un meilleur rendement sans infrastructures convenables et un environnement saint et harmonieux, l’équipe municipal a donc décidé, depuis quatre ans de construire ou de rénover des bâtiments dans l’enceinte de la mairie de la CIV tout comme dans les différents centres d’Etat civil, mais aussi dans d’autres services étatiques logés dans leur commune. Des écoles sont dotées en portes, fenêtres et portails pour parer à l’insécurité. Ce, grâce aux fonds propres de la mairie de la CIV pour un coût de plus de 600 millions FCFA. Tous les gardiens des écoles fondamentales de la CIV sont payés par les fonds propres de la mairie.

Des infrastructures sont bien réalisées !

Comme il a déjà été souligné, l’amélioration du cadre de travail figure parmi les priorités de l’équipe communale. Ainsi, de nombreuses réalisations ont été faites dans ce sens. Entre autres, on peut noter les travaux de peinture du siège de la mairie, la construction de salles de célébration à Sébénicoro et Djicoroni-para, la construction de bureaux au tribunal de la commune IV et la rénovation des fosses, le renforcement du réseau d’éclairage public à la mairie de la commune. Des écoles fondamentales de la CIV reçoivent constamment des réparations comme d’autres voient leurs cours bénéficiées de portail, grâce toujours au fonds propres de la mairie.

Comme réalisation phare, il y a, bien sûr, la réalisation, dans l’enceinte de la mairie de la CIV, d’un bâtiment R+2 dotée d’une grande salle de délibération et des bureaux avec toutes les commodités. Il a coûté, sur fonds propres de la mairie, plus de 238 millions FCFA. Les travaux ont été achevés depuis 2019. De même, la mairie a été équipée d’un forage équipée en énergie solaire pour une capacité de 10.000 m3.

La mairie a déjà procédé à la construction de toilettes pour le poste de police du marché de Sébénicoro et au ramassage des boues et curage des caniveaux. Ces travaux sont effectués annuellement. Elle a également construit au centre d’Etat civil de Sébénicoro, une grande salle de délibération et deux bureaux munis d’une toilette pour le confort des travailleurs et des usagers. Un forage équipé en énergie solaire a été fait dans l’enceinte du centre d’Etat civil avec une capacité de 5.000 m3. De même que quatre latrines y ont été construites. Le logement du gardien a été agrandi.

A Djicoroni, la mairie a construit une grande salle de délibération et deux bureaux munis d’une toilette. Au Centre d’Etat civil de Bougoudani, la mairie a construit un bloc de quatre latrines. Sans compter que la cour a été déblayée et munie de parterre. Des latrines sont construites à l’école Bazoumana Sogoré de Bougoudani, tout comme l’enceinte de l’école Lafia VI a été clôturée.

Au centre d’Etat civil de Talico, des latrines ont été reprises. La toiture défectueuse de la salle de délibération a été rénovée et son plancher a été carrelé. Le logement du gardien a été construit. Le Centre médical Assaco Kalambabougou a bénéficié d’installations électriques. Le Château d’eau défectueux de Lassa a été réparé.

Des rues et terrains de jeux ont été grattés au profit des jeunes d’Hamdallaye. Leur entretien se fait annuellement. De même, il faut souligner que la Mairie procédé à la réalisation d’un forage muni d’un château d’eau d’une capacité de 5.000 m3 avec équipement solaire à la maternité d’Hamdallaye. Le Centre d’Eta civil de Hamdallaye marché a été équipé d’un forage équipé en énergie solaire d’une capacité de 5.000 m3. Grâce à la mairie, Tribunal de Première Instance de la CIV, sis Hamdallaye, a pu bénéficier de nouveaux bureaux qui sont en voie d’achèvement. Et les réalisations vont continuer, nous a indiqués le Maire El Hadji Adama Bérété !

Bien sûr que les efforts du Conseil municipal de la Commune IV. D’autant que des Associations non gouvernementales ont bien apprécié les différentes œuvres. C’est le cas notamment de l’Association des Jeunes Dynamiques pour les Chefs d’Etat en Afrique. Celle-ci a remis une attestation de reconnaissance au Maire de la IV afin de l’encourager dans son leadership afin qu’il puisse continuer à poser des actes de développement. Déjà en 2019, la Chaine M7TV a publiquement magnifié les œuvres réalisées par le Conseil Communal en décernant au Maire Adama Bérété, le Diplôme de Meilleur réalisateur de projets dénommé : « Le Titre de Grand Maçon »

Gaoussou Madani Traoré

