Respectueux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), l’opérateur historique de téléphonie mobile au Mali, Moov Africa Malitel, vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc social, à travers la signature d’une convention triennale (2022-2025) avec la Maison du hadj.

Par cette entente, Moov Africa Malitel s’engage à apporter une assistance à la Maison du hadj pour la formation des pèlerins à la bonne pratique du Hadj, pour leur habillement en pagnes imprimés, pour la confection du Guide du pèlerin et pour la mise à disposition de puces Moov afin de permettre aux fidèles de rester en contact avec leurs familles. Les autorités des deux entités (Maison du hadj et Moov Africa Malitel) se sont félicitées de l’établissement d’un tel partenariat qui devrait, in fine, participer au confort des pèlerins maliens dans l’accomplissement du 5e pilier de l’islam.

Les coûts de la communication étant jusque-là prohibitifs en Arabie saoudite pour qui connaît le coût de la vie dans le Royaume, nul doute que Moov Africa Malitel voulait ainsi ôter une épine du pied des candidats maliens, qui voudraient rester en contact avec les leurs, du début jusqu’à la fin du pèlerinage à La Mecque. La confection de pagnes aux couleurs locales pour les pèlerins devrait également participer à une plus grande sécurité des Maliens dont beaucoup s’égaraient, erraient longtemps en ville avant de retrouver leurs hôtels. Ce signe distinctif devrait être un rempart contre les égarements, notamment des personnes âgées. Mais, c’est certainement l’appui à la formation en amont des candidats qui constitue l’intérêt principal de la convention, car tout n’est pas d’aller à La Mecque, tout doit être dans le bon accomplissement des rites du pèlerinage. En formant mieux le candidat, l’entreprise participe à l’agrément de son pèlerinage dont la récompense, selon Allah SWT, est le Paradis.

Tout au moins Moov Africa Malitel pousse à la roue la professionnalisation plus accrue de la Maison du hadj.

Notons que Moov Africa Malitel n’est pas à son premier coup d’essai en direction de la communauté musulmane. Comme à l’accoutumée, elle a, pendant le mois de ramadan passé, fait beaucoup de gestes en faveur des fidèles, qui ont reçu des paniers de rupture, des vivres et des non vivres, etc.

Moov Africa Malitel finance en outre la santé, le sport, l’éducation, l’adduction d’eau potable et des activités génératrices de revenus. Toutes choses qui prouvent son intérêt à partager les fruits de la croissance avec les populations maliennes.

El hadj A. B. HAIDARA

