Le Ministre des Transports et des Infrastructures a lancé, le lundi dernier, la semaine de nationale de sécurité routière à Bamako. Cette 18ème édition est consacrée au port du casque et la limitation de la vitesse.

Au Mali, le Ministère des Transports et des Infrastructures veut faire le port du casque et la limitation de la vitesse un moyen pour circonscrire les accidents de circulation. A Bamako, la ministre en charge des transports a lancé la semaine de nationale de sécurité routière. Au menu, plusieurs activités de sensibilisation relatives au respect du code de la route, le port du casque, la limitation de la vitesse et de nombreuses formations en faveur des chauffeurs. Déjà, le lancement de la 18édition a été marqué par plusieurs messages de sensibilisation. Des messages sur le respect du code de la route sont relayés par les personnalités influentes de toutes les obédiences : les politiques, les religieux, les artistes, les membres du gouvernement, les leaders des jeunes, des femmes.

Outre, la protection civile est associée à cette campagne de sensibilisation contre les dangers des circulations routières. A partir de janvier 2023, le gouvernement veut rendre obligatoire le port du casque pour les usagers des engins à deux roues et de trois roues. Les chiffres impliquant les nombres des conducteurs des engins à deux roues fonts froid au dos. Selon la direction régionale de la protection civile, environ 47 interventions sont réalisées par jour par les soldats du feu dans les jours ouvrages et 80 cas dans le week-end. « 97% de ces cas d’accidents impliquent les usagers des engins à deux roues et la plupart des décès intervenus lors des accidents concernent le motocycliste qui ne portent pas de casque », indique la protection civile malienne.

Pour la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, l’insécurité routière a pris des proportions inquiétantes. « Les accidents de circulation sont pernicieux pour le développement socioéconomique d’un pays comme le Mali qui perd 600 jeunes actifs âgés de 18 à 35 ans chaque année », regrette la ministre des Transports. Ajoutant qu’il urge d’augmenter le taux du port du casque de protection pour les usagers des engins à deux roues et la lutte contre l’excès de vitesse dans la circulation.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :