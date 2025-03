Mali. Les banquiers en colère. Trois jours de sit-in devant les agences du lundi au mercredi

Une nouvelle crise secoue le secteur bancaire malien. Dans une affaire de messages SWIFT (garanties), deux cadres d’Ecobank ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt. Pour le Syndicat des agents de banque, il s’agit d’une situation inadmissible car les deux banquiers ont respecté la réglementation bancaire et les procédures d’Ecobank.

Deux heures de sit-in devant toutes les banques du lundi 10 mars au mercredi prochain, à partir de 8h. « L’arrêt immédiat de tout transfert des garanties de la société EDM.SA, des structures publiques et parapubliques jusqu’à nouvel ordre ». Les deux décisions ont été prises samedi dernier à l’annonce de la mise sous mandat de deux banquiers. Une assemblée générale est convoquée ce jeudi 13 mars par le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerce du Mali (Synabef).

« Faux et usage de faux, blanchiment de capitaux… », les charges contre les deux banquiers et quatre autres personnes détenues sont lourdes. Le dossier instruit par le Pôle économique et financier de Bamako a été enclenché par une plainte de la société Energie du Mali (EDM sa). Dans un projet de construction de centrales, la société EDM se serait fait arnaquer pour un préjudice estimé à plusieurs milliards FCFA. Sans le message de dépôt de « garanties » authentifié par Ecobank, EDM estime qu’elle n’aurait pas été flouée par ses cocontractants.

Selon Hamadoun Bah, secrétaire général du Synabef, les banquiers ont juste fait leur travail. Ils ont suivi la procédure en vigueur au Mali, en transmettant à l’EDM le message SWIFT reçu depuis Ecobank Tanzanie. « Pour avoir fait leur travail », ils sont mis sous mandat de dépôt, a dénoncé le syndicaliste.

Créée en 1973, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est une plate-forme de messagerie sécurisée. Le site « La Finance pour Tous », informe qu’il s’agit d’un réseau utilisé principalement pour transmettre des informations et pour réaliser des virements bancaires. A ce jour, plus de 11 000 organisations bancaires et de titres, infrastructures de marché et entreprises utilisent le système dans plus de 200 pays.

Mamadou TOGOLA

