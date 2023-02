Mali : Moussa Djiré offre un château d’eau à l’école publique de Magnambougou Projet E

Moussa Djiré, ancien président de l’organisation Nouvelle Chance (ONC), a offert un château d’eau au groupe scolaire Magnambougou Projet E. Implanté dans la cour dudit école, son inauguration a eu lieu le samedi 18 février sous l’égide de la directrice de l’Académie rive droite de Bamako, Koné Dédéou Mahamane Traoré.

Le groupe scolaire Magnambougou Projet E en commune VI du district de Bamako dispose désormais d’un château d’eau avec un réservoir de 2000 m3 et deux bornes fontaines. Une quantité suffisante pour pouvoir tenir toute la journée, selon les estimations. Il est équipé d’un système hybride. Ce qui fait qu’il fonctionne dans la journée avec des panneaux solaires photovoltaïques et la nuit avec de l’électricité.

La réalisation de ce château d’eau est un ouf de soulagement pour les enseignants et les élèves de l’école. Puisqu’il met fin à la queue interminable des élèves à l’heure de cours et au de-là pour un litre d’eau et des interminables disputes entre élèves. Cette réalisation va donner une nouvelle vie et une nouvelle vue à nos écoles, s’est réjoui le directeur coordinateur du groupe scolaire Magnambougou Projet. Il a demandé l’implication de tous les acteurs de l’école pour l’entretien permanent de l’ouvrage.

Le donateur Moussa Djiré, ancien président de de l’organisation Nouvelle Chance (ONC), affirme avoir été sollicité par les élèves et les enseignants du groupe scolaire Magnambougou Projet E. Il dit l’avoir construit tout seul et sur fonds propre avec le soutien moral de l’ONC et l’association politique Yiriwa 223 dont il assure par ailleurs la présidence. Par discrétion, l’homme n’a pas voulu révéler le coût de réalisation de l’ouvrage même si l’on sait du reste qu’il aura coûté plusieurs millions de FCfa. « Le coût de l’éducation de nos enfants n’a pas de prix », a objecté Moussa Djiré.

Très modeste, il a indiqué que ce n’est pas une innovation qu’il fait mais plutôt un acte normal. Car l’école publique est l’école de la République. « Ce qui en fait l’une des principales poutre maîtresse pour la construction d’une nation forte à partir de notre histoire, notre tradition, nos us et coutumes mais surtout un regard tourné avec la modernisation et le progrès qui s’adaptent à nos réalités sociétales », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter que « soutenir notre école, c’est soutenir le développement du Mali ».

La directrice de l’Académie rive droite de Bamako, Koné Dédéou Mahamane Traoré, qui était à sa première sortie depuis sa nomination, il y’a de cela quelques semaines, a salué le geste à sa juste valeur. En plus d’être source de la vie, l’eau dit-elle est source de réconciliation et d’union. Ce qui en fait un élément indispensable de la vie, a-t-elle assuré. Koné Dédéou Mahamane Traoré n’a pas manqué de souligner le dynamisme et l’entente entre le personnel enseignant de l’école.

La cérémonie s’est déroulée en présence des parents d’élèves, des notabilités du quartier, du directeur du Centre d’Animation Pédagogique (CAP) de Sogoniko, du personnel enseignant, le maire de commune, les leaders religieux … Des prestations d’artistes, des jeux, des chants et des récitations ont mis fin à l’événement.

