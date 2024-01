Mali : Présentation de vœux au ministre Alhamdou Ag Ilyène : Appel à la mobilisation pour l’atteinte des objectifs

L’instant était empreint d’émotion et de solennité, mardi dernier, au ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration. Le ministre en charge de ce département, Alhamdou AG Ilyène, a reçu les vœux de ses proches collaborateurs et des responsables des structures rattachées.

Cette présentation de vœux pour la nouvelle année était bien plus qu’une simple formalité. Elle a affirmé des allures d’une séance de travail constructif, offrant une vision prospective des défis qui attendent cette année le département de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration. Le secrétaire général du ministère, Alkaïdi Amar Touré, a dressé le bilan des réalisations de l’année écoulée tout en évoquant les objectifs ambitieux à atteindre dans le futur proche. Les perspectives du département ont été éclairées, jetant ainsi les bases d’une année prometteuse.

Le représentant du personnel, exprimant la voix collective, a souligné l’importance de ce rendez-vous annuel en tant que moment privilégié de convivialité, d’échanges et de communion entre le ministre Alhamdou AG Ilyène et ses collaborateurs. Ses vœux chaleureux ont scellé cette union pour une année 2024 pleine de réussites.

Le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration a salué les efforts et l’esprit de résilience manifestés par l’ensemble de ses collaborateurs au cours de l’année passée. Il a également partagé les grandes lignes des projets et actions en cours, visant à maintenir chaque agent informé des initiatives du département.

Réaffirmant son engagement dans la quête du bien-être de son équipe, le ministre Alhamdou AG Ilyène a exprimé ses vœux sincères de santé et de bonheur pour chacun de ses collaborateurs. Pour le Mali, il a formulé des vœux de paix et de prospérité.

La cérémonie a donc marqué le début d’une année placée sous le signe de la collaboration fructueuse et de la poursuite des objectifs communs.

CCOM/MCENMA

