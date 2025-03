C’est avec une légitime fierté que l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) a célébré ses cadres ayant brillamment obtenu leur Master en Droit de la Commande et Finances publiques de la Faculté de Droit public de l’Université des Sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB). Cette réussite témoigne de leur engagement et de leur persévérance dans une formation exigeante, essentielle pour la bonne gouvernance et le développement du pays.

Douze cadres de l’INPS (Abdrahamane dit Makan Diarra, Sidi Mohamed Yaro, Moulaye Tall, Sidiki Kafar Haïdara, Aliou Ballai, Mariam Lassana Koné, Aboubacar Sidicky Kéita, Maïmouna N’Diaye, Aïssata Kéita, Sayon Doumbia, Younoussa Sidibé et Ousmane Konaré) se sont distingués en obtenant le Master en Droit de la Commande et Finances publiques de la Faculté de Droit public de l’Université des Sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB). Un diplôme de haut niveau qui vient ainsi renforcer leurs compétences en gestion des finances publiques et en droit des marchés publics.

L’INPS tient particulièrement à féliciter Abdrahamane dit Makan Diarra qui s’est classé 2e de sa promotion et a obtenu une «Mention d’honneur». Son brillant parcours illustre l’excellence et l’investissement que l’INPS encourage auprès de ses cadres. Lors de la cérémonie officielle de remise des diplômes, le Directeur général de l’INPS n’a pas manqué d’exprimer son immense satisfaction. «Cet instant marque l’aboutissement de plusieurs années d’efforts et de sacrifices. Ces diplômés s’apprêtent désormais à relever de nouveaux défis avec plus de responsabilités», a déclaré Ousmane Karim Coulibaly. «L’INPS est fier d’avoir accompagné ce programme, convaincu que le développement d’une administration performante repose sur des ressources humaines qualifiées. Ce partenariat avec l’USJPB sera renforcé dans les années à venir», a-t-il promis, conscient de l’importance de l’investissement dans la formation.

«Nos ressources sont limitées. Mais, bien gérées, elles peuvent devenir des leviers de développement. Ces diplômés auront un rôle clé à jouer dans la gestion transparente et efficace des finances publiques… Nos douze diplômés ont été choisis selon des critères exigeants. Leur succès est le fruit de leur engagement et de leur mérite», a souligné le DG. Dans son discours, il a exhorté les autorités à soutenir davantage les universités et la formation continue.

«Pour faire du Mali un pôle d’excellence académique, il est impératif d’investir massivement dans l’Education. Nos jeunes doivent pouvoir étudier dans les meilleures conditions», a souligné Ousmane Karim Coulibaly. «Nous avons déjà permis à une vingtaine d’auditeurs de se spécialiser dans des disciplines stratégiques comme le droit du travail, la sécurité sociale et la gestion financière. Ce n’est qu’un début !», a-t-il poursuivi. «Vous incarnez l’avenir de l’administration publique. Votre formation vous confère la responsabilité d’œuvrer pour une gestion rigoureuse et transparente. Nous comptons sur vous pour honorer l’INPS et le Mali !», a déclaré O.K Coulibaly en s’adressant aux nouveaux diplômés.

Avec cette formation de haut niveau, ces jeunes cadres sont désormais mieux préparés pour renforcer les capacités administratives et améliorer la gestion publique au Mali. La Direction générale a renouvelé ses félicitations aux lauréats et exprimé sa gratitude à l’USJPB pour la qualité de cette formation, tout en réaffirmant son engagement en faveur de l’excellence académique et professionnelle.

