MAWLID 2023 : Le ‘’cadeau’’ d’Ousmane Cherif Haidara pour sortir notre pays de l’impasse

La nuit du 27 septembre 2023, la Communauté musulmane du Mali a célébré le Mawlid, anniversaire de la naissance du Prophète Mahomet (paix, bénédiction et salut sur lui). A cette occasion plusieurs séances de prêche ont été organisées dans la Capitale et à l’intérieur du pays. Comme beaucoup de prêcheurs, l’occasion a été opportune pour le Président du Haut Conseil Islamique du Mali (HCI), non moins Guide des Ançars, Seid Cherif Ousmane Madani Haidara, de se prononcer sur les actualités du pays et de prier pour le pays qui traverse une situation difficile.

Chaque année la Communauté musulmane du Mali célèbre l’anniversaire et le baptême du Prophète Mahomet (P.B.S.L) par des séances de prêche et de prières pour le pays. Et depuis des années, cette cérémonie prend de l’ampleur en termes de mobilisation des fidèles musulmans. Dans cette dynamique dans la capitale, des stades et des places publiques sont pris d’assaut chaque année par des fidèles venus de l’intérieur du pays et des pays voisins. A cet effet, c’est le Stade du 26 mars qui bat tous les records avec des dizaines de milliers, adeptes du mouvement Ançardine international.

Pour le Mawlid (date anniversaire de la naissance du prophète), le Guide des Ançars, Ousmane Cherif Madani Haidara dans le chapitre qu’il appelle ‘’cadeau aux Gouvernants du jour’’, est revenu sur la situation sécuritaire du pays notamment le terrorisme auquel nos Forces Armées Maliennes(FAMa) font face nuit et jour. Il a appelé les Maliens à soutenir nos FAMa. Pour lui c’est un devoir ultime et nécessaire de soutenir et de prier pour nos soldats. Pour la simple raison que ce sont eux qui défendent la patrie au prix de leur vie et de leur liberté et souvent de leurs familles et le luxe. « La situation actuelle du Mali exige à chaque malien d’accompagner nos soldats à travers sa capacité. Si on oublie ces soldats, c’est notre sécurité qui en dépendra »,a-t-il précisé.

Il a ensuite salué les autorités de la Transition pour leurs efforts et de prier pour qu’un jour la paix revienne dans notre pays. « Notre souhait est qu’il n’y ait plus jamais de coup de feu dans notre pays », a-t-il dit. Et de poursuivre qu’il est sûr et certain que ce jour va arriver. Haidara de prier aussi pour les 5 colonels en les invitant de s’unir comme un seul homme. Et de leurs inviter de respecter leurs engagements face au peuple du Mali.

Le Guide des Ançars a répété encore une fois, qu’ils ne soutiendront quelqu’un sur du mensonge. C’est pourquoi il affirme féliciter toujours les autorités sur du bien et quand il voit quelque chose qui n’est pas normal, il n’hésitera point à le dénoncer. « Demain nous serons tous jugés sur nos responsabilités. Donc nous sommes obligés de faire les choses pour qu’on n’ait des problèmes dans l’au-delà », a-t-il soutenu. Et d’inviter nos dirigeants à être intègres, droits et véridiques. Pour lui, la justice doit être équitable, raison pour laquelle il a invité nos dirigeants à ne pas instrumentaliser la justice pour se venger de quiconque.

Sans langue de bois, le Président du HCI a indiqué que la corruption est la cause principale des maux de notre pays. Ce, par ce que chaque année des milliards de Francs CFA sont détournés par des individus qui n’aspirent qu’à leur propre bien être et non celui du peuple. « L’islam nous recommande d’être transparent dans la gestion du denier public »,a-t-il dit. Et d’ajouter que le pays ne pourra jamais s’en sortir si on ne trouve pas une solution efficace au problème de la corruption. Pour lui, seule une justice efficace peut sauver un pays.

A noter que cette séance de prêche s’est déroulée en présence des autorités publiques, locales et coutumières, ainsi que des représentants des Ançars venus de tous les coins du pays et des pays voisins

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :