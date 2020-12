La ministre Bernadette Keita, fera un bon ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable ses actions prouvent qu’elle a une grille de lecture de la mission qui l’attend. Pour preuve, depuis sa nomination, elle ne cesse de s’impliquer de façon active et responsable. Elle est visiblement une femme capable de créer une synergie d’action entre l’ensemble des acteurs œuvrant dans le secteur de l’Environnement et de l’Assainissement et du Développement durable.

Depuis 2009, jusqu’à sa nomination, la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Bernadette Keita, occupait le poste de directrice régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille de Ségou. Elle bénéficie déjà d’une très bonne image au sein de la population ségovienne du fait de sa proximité avec elle. Son calme, sa modestie, sa détermination, son engagement, sa clarté, son sens de la pédagogie, font qu’elle est devenue une figure centrale dans cette ville.

Lors de sa visite à l’invitation de la mairie urbaine de Ségou, dans le cadre du lancement du projet climat et énergie de l’intercommunalité “Balanzan”, Mme la ministre a reçu des visites de reconnaissance de ses anciens collaborateurs qui ont tous témoigné de son apport au développement. Elle est qualifiée de femme qui ne ménage ni sa peine, ni son temps, ni ses revenus dans des causes nobles.

A Ségou, la ministre était en terrain connu, elle a reçu, pendant son séjour, un accueil chaleureux de la part des officiels, des notabilités, des populations de Ségou, ainsi que des anciens collaborateurs. Ils se sont tous engagés à l’accompagner pour la réussite de sa mission. Cependant, la ministre entend faire de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable une priorité. Une volonté affirmée à travers le lancement du projet climat et énergie de l’intercommunalité “Balanzan”, les échanges avec les responsables des services relevant de son département et les visites dans les sites.

Ibrahima Ndiaye

