Le mardi 29 octobre 2024 s’est tenue la cérémonie de contribution du ministère en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle à l’opération d’insertion formation au profit des couches vulnérables dans divers corps de métiers au Mémorial Modibo Kéita. C’était sous la présidence de la ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle Mme Bagayoko Aminata Traoré, et ses homologues ministres de la Santé et du Développement social, Assa Badiallo Touré, de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ainsi que le directeur général de l’ANPE Ibrahim Ag Nock.

Le Mois de la solidarité est l’occasion pour les acteurs et partenaires au développement de manifester leur adhésion de la volonté politique de promouvoir la solidarité et la lutte contre l’exclusion en vue de contribuer à l’égalité de chance pour toutes les catégories sociales de notre pays. Selon le représentant des bénéficiaires Maoulid Goudiama : “100 jeunes hommes et femmes ont bénéficié d’une formation dans les domaines de la maçonnerie, la charpenterie, la menuiserie, du carrelage, l’électricité bâtiment et la plomberie. Cette formation est menée pour favoriser la création d’emploi pour les jeunes”. Il a ajouté qu’ils sont très fiers du choix porté sur leurs personnes, car ils ont appris beaucoup de techniques dans différents domaines d’activités. Aïssata Konta, bénéficiaire d’un kit de machine à coudre, a affirmé qu’elles sont très heureuses pour ce geste du ministère à travers l’ANPE.

Le ministre Mme Bagayoko Aminata Traoré a précisé qu’à l’occasion de cette semaine thématique son département a décidé de mettre 60 machines à coudre à la disposition de 200 filles déscolarisées et vulnérables formées et insérées en couture, 100 kits d’équipements et de matériels de BTP à des jeunes formés et insérés. “Il est également opportun de lancer un contingent de 300 filles et jeunes déscolarisées et vulnérables qui vont suivre les formations en coupe et coutures, coiffure et esthétique dans les centres de formation”, a-t-elle laissé entendre. Pour appuyer lesdits centres, une subvention de 11 millions F CFA leur est accordée, matérialisée par un chèque. “Mon département a également appuyé l’Association malienne des personnes de petite taille avec un kit complet d’énergie photovoltaïque d’une valeur de 2 400 000 F CFA”, a-t-elle noté.

Les résultats attendus de ces actions sont, entre autres, au moins 69 bénéficiaires du financement Orabank du Programme Handicap Emploi sont formés en comptabilité simplifiée ; 200 apprenants en coupe-couture sont organisés en 40 groupements-entreprises et dotés de 80 machines à coudre, au moins 100 apprenants dont majoritairement des femmes font leur entrée en formation dans les centres partenaires de coupe-couture, des subventions pour I’équipement du siège de AMPPT en matériels photovoltaïques l’accompagnement de Mamadou dit Vieux Bouaré de Koutiala dans son AGR et l’insertion de 100 bénéficiaires de la formation du CMPE à travers des kits d’installation dans les BTF, au moins 500 emplois sont créés et ou consolidés.

La cérémonie a été émaillée de la projection du documentaire réalisé par l’ORTM sur un handicapé de Koutiala du nom de Mamadou dit Vieux Bouaré, qui a reçu une somme de 3 millions F CFA.

Aoua Traoré

