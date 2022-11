Dans le cadre de la célébration de l’édition 2022 du Mois de la Solidarité et de l’entraide au Mali, l’entreprise de télécommunication Moov Africa a effectué une importante donation de divers matériels à un coût total estimé à 200 millions de FCFA. La cérémonie de remise s’est tenue le mercredi 16 novembre 2022 dans la cour de la Direction Technique de Moo Africa Malitel sis à l’ACI 2000 en présence du ministre en charge de la Communication accompagné de son homologue en charge de l’Humanitaire en présence de nombreuses personnalités de la place.

Des lots de lits d’accouchements, de vivres, des mototricycles, d’ordinateurs sont entre autres les éléments constituant les dons de Moo Africa Malitel ce jour en faveur de personnes en situation difficile. Le coût de la donation s’élève en tout à 200 millions de FCFA.

La cérémonie de remise a enregistré la présence du ministre de la Communication, et de l’Economie Numérique, Dr Harouna Touré, celle du ministre délégué auprès du ministère de la Santé et du Développement Social, en charge de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, M. Oumarou Diarra en plus de l’ambassadeur du Maroc au Mali, M. Driss Isbayenne, du Directeur Général de Moo Africa Malitel, M. Abdelaziz Biddine ainsi que les bénéficiaires et autres personnalités à ne citer que le président du Haut Conseil Islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara.

Abdelaziz Biddine, DG de Moo Africa Malitel souhaitant la bienvenue à ses hôtes, a fait savoir que cet élan de générosité et d’humanisme de son entreprise découle leur RSE( responsabilité sociale de l’entreprise) qui les engage aux côtés de l’ensemble de la population malienne surtout les personnes vulnérables.

Rappelant leurs différentes actions de soutiens que son entreprise mène depuis des années au Mali aux côtés de nos autorités en vue soutenir les populations vulnérables , M. Biddine notera que la solidarité agissante en faveur des personnes démunies et vulnérables est une priorité de la société Moo Africa Malitel. Il a reçu les remerciements du ministre en charge du portefeuille de l’Humanitaire, M. Oumarou Diarra pour qui il n’y a pas meilleure action à mener sur terre que l’humanisme et la solidarité envers les nécessiteux, une prescription divine et sociale ancrée dans la culture malienne, selon M. Diarra. Et d’ajouter que de part ce geste, Moo Africa Malitel vient une fois de plus consolider les liens de solidarité, de vivre ensemble engagés au Mali afin de repousser la misère, la maladie et la pauvreté sous nos cieux. Pour sa part, le président du Haut Conseil Islamique, Chérif Ousmane Madane Haïdara, a formulé des bénédictions à l’endroit de la société et pour le retour de la quiétude et de la prospérité au Mali.

Au nom des bénéficiaires des communes rurales de Kobri et de Niantaso, le maire de la commune rurale de Niantanso située dans le cercle de Kita, a fortement remercié la société pour cette donation qui vient soulager les besoins de la population. Selon ses dires, ces dons vont contribuer à renforcer la santé maternelle et infantile en plus de faciliter l’accès des soins aux populations spécifiquement pour les femmes. Les mêmes remerciements ont été exprimés par les bénéficiaires des mototricycles des personnes vivant avec handicap moteur. Tous ont promis de faire bon usage des équipements reçus. Actualité étant le DG de Moo Africa Malitel a promis d’accompagner les motos de casques.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

