Selon la Secrétaire d’État adjointe aux Affaires africaines du département des États-Unis, Molly Phee, il est important que les Africains se joignent à l’ensemble de la communauté internationale pour dire non à Poutine pour ce type d’action inacceptable. Elle se dit convaincue que cette unité, ce consensus écrasant d’objection à ce genre de conduite est le meilleur moyen d’empêcher l’expansion de la guerre.

Les États-Unis estiment fort que les voix africaines comptent dans la communauté internationale et dans la conversation mondiale. La conférencière du jour, Molly Phee pense qu’il est essentiel en ce moment que toute la communauté internationale fasse preuve d’unité et parle d’une seule voix contre cette agression et en faveur des principes intemporels. Il s’agit notamment de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, du règlement pacifique des différends, de la protection des civils. Selon elle, cette agression non provoquée de Poutine est une attaque contre l’ordre mondial. « Nous ne vous demandons pas aux pays africains de choisir leur camp. Nous les demandons seulement de se joindre à nous pour choisir les principes dont j’ai parlé, pour choisir les personnes qui souffrent maintenant de cette agression », explique-t-elle.

En effet, Mme Phee juge inacceptable d’utiliser la force militaire pour résoudre des problèmes. Son pays est non seulement préoccupé par les civils en Ukraine, mais aussi par le principe selon lequel tout gouvernement fort peut envahir un autre pays sans motif, sans provocation. Pour lui, ce sont donc les principes qui sont en jeu, pas seulement pour l’Europe mais aussi pour l’Afrique. Cependant, elle dira que l’Occident se soucie de la paix et de la sécurité en Afrique, les Africains, en tant que membres importants et significatifs de la communauté mondiale, doivent également se soucier de la paix et de la sécurité dans d’autres parties du globe.

En ce qui concerne la présence de Wagner en Afrique, il dira qu’avant cette guerre lancée par Poutine, les États-Unis et de nombreux pays africains étaient préoccupés par la présence du groupe Wagner au Mali et en RCA. Elle dénonce le comportement de ces forces mercenaires au regard de leur mépris téméraire pour les civils. « Nous avons vu l’abus de la force pour atteindre des objectifs politiques. Et ce sont les types de comportements que nous voyons maintenant en Ukraine », déplore-t-elle.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :