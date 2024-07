La 11e édition du CEO Talk du Réseau de l’entreprise en Afrique de l’Ouest (Reao-Mali) tenue, le samedi 29 juin 2024, à Maeva Palace portait le thème : “Accès au financement des PME : problématiques et opportunités” et avait comme invité d’honneur le directeur général de la Banque Atlantique, Moussa Touré. C’était en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, du patron du Spirit Communication, Sidi Danioko qui en assurait la modération, de la présidente de Reao-Mali, Dr. Awa Diarra, de plusieurs personnalités du monde des affaires et porteurs de projet ainsi des étudiants de plusieurs universités de la place.

Dans son discours d’ouverture, la présidente du REAO-Mali a adressé ses salutations cordiales aux anciens présidents de l’organisation pour leur présence. Avant de remercier tous les partenaires qui accompagnent cette initiative. “En si peu de temps, ce projet s’est imposé comme l’un des débats majeurs sur les questions, défis et enjeux économiques entre chefs d’entreprises et jeunes porteurs de projets”, a-t-elle ajouté. Selon elle, le CEO Talk qui est à sa 11e édition, est une véritable tribune de dialogue direct, un espace de réflexion, d’échanges et de partage d’expérience entre un chef d’entreprise confirmé et les jeunes. Car, dira-t-elle, il s’agit pour le chef d’entreprise invité de parler de son parcours, de ses difficultés, de ses succès et des ressorts qui lui ont permis d’atteindre ce niveau dans l’entrepreneuriat.

A l’en croire, ce forum est aussi un espace de discussions et de conseils pratiques sur les enjeux économiques, les difficultés de parcours et surtout les perspectives d’avenir axées sur une force de propositions à l’attention des jeunes porteurs de projets. Et de poursuivre que le succès renouvelé de cette activité phare la pousse à remercier chaleureusement tous les participants des CEO Talk, qui se sont prêtés à cet exercice d’échanges et de partages d’expériences, malgré leurs agendas très chargés.

A l’invité du jour, elle dira que malgré ses contraintes professionnelles, il a accepté de partager sa riche expérience avec les jeunes sur cette thématique notamment : “Accès au financement des PME : problématiques et opportunités”. Avant de le remercier pour sa disponibilité.

Aux jeunes, elle a rappelé que parmi toutes les thématiques débattues, ils auront certainement remarqué une suite logique allant de l’écosystème de l’entreprise aux expériences vécues jusqu’au financement des PME. Et d’ajouter que le REAO-Mali offre un océan d’opportunités dont elle invite les jeunes porteurs de projets à s’en approprier pour leurs futurs projets.

Pour sa part, l’invité du jour, le directeur général de la Banque Atlantique a rendu un vibrant hommage au ministre Moussa Alassane Diallo pour sa présence qui dénote l’intérêt des autorités de la Transition pour le financement des PME. Avant d’expliquer le rôle du banquier. Car, selon lui, l’activité bancaire est très bien règlementée au Mali.

Par rapport au défi de l’accès au financement des PME, il a évoqué le manque d’information financière, les difficultés de l’environnement économique tout en invitant les PME à renforcer leurs capacités. Car, selon lui, rien n’est orienté contre un client, il faut juste avoir les capacités nécessaires pour convaincre le banquier afin d’accéder au financement parce que dans la communication tout est possible. Il a aussi invité les porteurs de projet à ne jamais abandonner dans la recherche de financement.

Par rapport à la taille de certains de financement, il a invité les banques à orienter les porteurs de ces projets vers les institutions de micro finance. Car, selon lui, les banques ont un certain seuil. En ce qui concerne la cherté du crédit, il dira que cela dépend de plusieurs facteurs indépendants des banques parce qu’elles lèvent des fonds à des taux relativement élevés.

Dans son intervention, il a révélé que les banques ont injecté plus de 4000 milliards F CFA dans l’économie malienne. Aussi, dit-il, les banques ont consenti d’énormes efforts pour améliorer le taux de bancarisation au Mali. Au chapitre des contributions, questions et réponse, certains intervenants ont demandé aux banques de changer de paradigme pour faciliter l’accès au financement.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo a, dans intervention, invité les entreprises à aller vers la création d’emplois, car la fonction publique ne permettra pas à elle seule de réduire le taux de chômage. Avant d’insister sur le changement de paradigme proposé par certains intervenants en invitant les banques à prendre en compte information dans l’octroi des crédits autre que l’information financière. Boubacar Païtao

