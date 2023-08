OCLEI et AMRTP dans une dynamique de collaboration pour la bonne gouvernance

A la tête d’une délégation, le Président de l’OCLEI, Dr Moumouni Guindo a été reçu par Saïdou Pona SANKARE, Président de l’Autorité malienne de régulation des Télécommunications, des Tic et des Postes, le jeudi 31 août 2023.

Au menu de leur rencontre, l’initiation d’un cadre de collaboration entre les deux structures autour des activités de prévention de la corruption et l’enrichissement illicite. Autrement dit, dans la lutte contre ces phénomènes dans notre pays, savoir en quoi et comment l’un peut être utile à l’autre et vice versa.

On retient des échanges, une volonté affichée de l’OCLEI et l’AMRTP d’aller à une collaboration où le digital, j’allais dire la technologie, sera fortement représentée dans les arsenaux de prévention de la corruption et l’enrichissement illicite dans notre pays. Les deux structures ont posé la première pierre de cette collaboration en proposant une rencontre très prochaine entre techniciens pour désigner les deux points focaux en charge de ce dossier.

Les premiers responsables des deux structures, entourés de leurs collaborateurs de haut rang, ont mis à profit cette rencontre pour faire mieux connaissance sur leur structure respective dans son organisation, mission et attributions.

Une visite guidée de deux départements de l’AMRTP a mis fin à la rencontre.

L’OCLEI et l’ARMDS sont deux autorités indépendantes. L’OCLEI a pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, sous régional, régional et international pour une lutte efficace et coordonnée contre l’enrichissement illicite.

Quant à l’ AMRTP, sa mission est de Veiller sur les intérêts nationaux en matière de télécommunications/TIC et postale. Cela passe par le respect de plusieurs règles, au nombre desquelles le principe d’égalité de traitement des opérateurs du secteur des télécommunications, des TIC et postal ; leprincipe de neutralité technologique en matière de télécommunications, des normes environnementales et sanitaires en matière des télécommunications, des TIC, etc.

Service communication OCLEI

